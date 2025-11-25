Sport

Accidentare dură în SuperLiga: va rata restul anului! Clubul se revoltă

Probleme serioase pentru un club din Superliga României. O echipă care se bate pentru play-off rămâne fără atacantul de bază. S-a accidentat serios în ultima etapă.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 18:41
Pierdere mare pentru o echipă din Superliga. S-a accidentat și ratează meciurile din finalul anului. Foto: SportPictures
FC Botoșani, revelația sezonului din Superliga României, a primit o lovitură uriașă. Mykola Kovtaliuk, atacantul de bază al moldovenilor, va rata meciurile până la finalul anului 2025 după ce s-a accidentat grav în meciul cu Dinamo.

FC Botoșani a rămas fără omul de gol. Ce spune Valeriu Iftime după accidentarea lui Kovtaliuk

Kovtaliuk a rezistat doar o repriză în meciul FC Botoșani – Dinamo. Atacantul ucrainean de 30 de ani a suferit o accidentare complicată și nu a putut continua meciul. Locul său a fost luat de Andres Dumiter. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Valeriu Iftime a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus câteva cuvinte despre starea atacantului de bază al echipei: „E complicat. El era la doctor să vadă ce are la umăr. E extraordinar de greu pentru el. E foarte util el”.

Mykola Kovtaliuk, atacantul de la FC Botoșani, out o lună jumătate după accidentarea din meciul cu Dinamo

Imediat, FC Botoșani a emis un comunicat oficial în care a anunțat că fotbalistul din Ucraina a suferit o accidentare serioasă în duelul cu Dinamo. Atacantul a suferit o fractură la vertebrele C7 și T1 și ratează meciurile din următoarele șase săptămâni.

„Titular în remiza FC Botoșani – Dinamo București, scor 1-1 (1-0), atacantul Mykola Kovtaliuk a suferit o accidentare gravă în minutul 45+2 al partidei.

La scorul de 1-0 pentru roș-alb-albaștri, atacantul ucrainean a căzut victimă unui atac dur al lui Kennedy Boateng. Scandalos este că faza a fost trecută nejustificat cu vederea atât de centralul Sebastian Colțescu, cât și de arbitrajul video, în camera VAR aflându-se Cătălin Popa și Stelian Slabu.

În urma accidentării, Mykola Kovtaliuk nu a mai putut continua partida, urmând a absenta de pe teren cel puțin o lună și jumătate. Familia FC Botoșani este alături de tine! Fii tare, Mykola!”, au scris moldovenii pe rețelele de socializare.

