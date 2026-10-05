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Accidentare gravă în Liga Națiunilor! Starul lui Tottenham a părăsit terenul după ce a fost călcat pe mână de colegul lui Răzvan Marin

Starul lui Tottenham a suferit o accidentare gravă în meciul de duminică seară din Liga Națiunilor și a fost nevoit să părăsească terenul. Continuă criza în tabăra londonezilor.
Dragoș Petrescu
05.10.2026 | 08:15
Accidentare grava in Liga Natiunilor Starul lui Tottenham a parasit terenul dupa ce a fost calcat pe mana de colegul lui Razvan Marin
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Accidentare gravă pentru Micky Van De Ven în Olanda - Serbia 2-1 // FOTO: colaj FANATIK
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Olanda s-a impus la Eindhoven împotriva Serbiei duminică seară, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul #4 din noul sezon al Ligii Națiunilor. Echipa lui Xavi a încheiat disputa de la Phillips Stadion în 10 oameni, însă nu a fost vorba despre nicio eliminare, ci despre accidentarea gravă suferită de Micky Van De Ven, stoperul lui Tottenham. Incidentul s-a produs în minutul 89, moment în care neerlandezi efectuaseră deja toate modificările, astfel că aceștia au trebuit să termine partida în inferioritate numerică.

Accidentare gravă pentru Micky Van De Ven în Olanda – Serbia 2-1!

Continuă coșmarul pentru Tottenham. După accidentarea suferită de Jan Paul Van Hecke în prezenta acțiune din Liga Națiunilor a „Portocalei Mecanice”, a venit și rândul celuilalt stoper batav al londonezilor să iasă din circuit. Fundașul în vârstă de 25 de ani a fost călcat accidental pe mână de către Luka Jovic, fostul fotbalist al lui Real Madrid și actualul coleg al lui Răzvan Marin la AEK Atena. În momentul contactului, Van De Ven era culcat pe gazon, ca urmare a duelului direct pentru minge, iar crampoanele sârbului s-au înfipt în brațul stâng al acestuia.

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Olandezul a urlat pur și simplu din cauza durerii, iar echipa medicală a intervenit prompt pentru a-i acorda acestuia îngrijirile necesare. Chiar și așa, Van De Ven nu a mai putut rezista pe teren până la finalul meciului, iar astfel, trupa lui Xavi a încheiat partida în inferioritate numerică. Adevăratele consecințe le vor resimți însă cei de la Tottenham, care și-au pierdut astfel ambii stoperi odată cu meciurile disputate de batavi în noul sezon din Liga Națiunilor.

Olanda lui Xavi este lider în grupa A2 din Liga Națiunilor

Deși au evoluat în 10 oameni în ultimele minute ale duelului de la Eindhoven, elevii lui Xavi au izbutit să rămână în avantaj și să obțină cele trei puncte. Golurile batavilor au fost semnate de Teun Koopmeiners (31′), respectriv Joshua Zirkzee (72′), în timp ce reușita sârbilor i-a aparținut lui Mihajlo Cvetkovic (35′).

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În urma rezultatului înregistrat duminică seară, „Portocala Mecanică” a devenit lider în grupa A2, aflându-se la borna cu numărul 8 după primele patru meciuri. Același punctaj îl are și Grecia, ocupanta locului secund. Pe trei se află Germania, cu 5 puncte, iar Serbia este ultima, fără niciun punct.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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