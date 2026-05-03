Accidentare gravă în Universitatea Craiova – Dinamo. A fost dus direct spre spital cu ambulanța

Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo se dispută în etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii. Suporterii din Oltenia au așteptat cu nerăbdare confruntarea de pe „Ion Oblemenco”, în condițiile în care „Știința” este mai aproape ca niciodată, în ultimele trei decenii, de câștigarea titlului. Totuși, acest duel a avut parte și de un moment neplăcut.

Accidentare gravă în Universitatea Craiova – Dinamo

După o primă repriză terminată la egalitate, actul secund din Universitatea Craiova și Dinamo a început foarte bine, ambele echipe dorind să se impună în meciul de pe „Ion Oblemenco”. În astfel de momente, când jucătorii se dedică total, pot apărea și dueluri mai neplăcute, astfel că inevitabilul s-a produs.

În minutul 49 al întâlnirii, . Jucătorul lui Dinamo a fost luat cu ambulanța de pe teren și a fost transportat direct la spitalul din Craiova. După primele informații, lui Soro i-a sărit umărul, astfel că acesta are nevoie de intervenția medicilor.

Victoria lui U Cluj a pus presiune pe olteni

. Ardelenii au obținut o victorie dramatică în urmă cu o zi, după ce Chipciu a scos un penalty în urma unei intervenții imprudente a lui Borța, iar Nistor a transformat fără emoții de la punctul cu VAR. Deși este la egalitate de puncte cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi, „Știința” beneficiază de un avantaj important.

Chiar și în cazul unui pas greșit în derby-ul cu Dinamo, Universitatea Craiova își păstrează avantajul poziției ocupate la startul play-off-ului. Dacă la finalul sezonului cele două formații vor avea același număr de puncte, oltenii vor fi cei care vor cuceri titlul. Pe măsură ce play-off-ul se apropie de final, speranțele fanilor din Bănie cresc tot mai mult că trofeul va ajunge în Oltenia.