Accidentare gravă înainte de FCSB – Fenerbahce! A suferit o ruptură musculară și ratează marele meci

Fenerbahce a câștigat Supercupa Turciei după o victorie cu 2-0 în fața marii rivale Galatasaray. Bucuria succesului a fost umbrită de accidentarea unui jucător important, care ar putea rata întâlnirea cu FCSB.

Un jucător s-a accidentat înaintea meciului FCSB – Fenerbahce

Fundașul stânga Levent Mercan, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în duelul cu Galatasaray alături de , a suferit o ruptură parțială la bicepsul femural drept și a devenit indisponibil pentru următoarea perioadă.

”În urma accidentării suferite de jucătorul Levent Mercan, în timpul meciului împotriva lui Galatasaray, a fost efectuat un RMN la Spitalul Medicana Ataşehir. În urma evaluării a fost detectată o ruptură parțială la nivelul ischiogambierului drept, iar jucătorul a început tratamentul”, a anunțat clubul Fenerbahce, pe rețelele de socializare.

Sağlık durumu bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce)

scriu că vedeta lui Fenerbahce va lipsi cel puțin 4-6 săptămâni. Astfel, Levent Mercan va lipsi de la meciul cu FCSB, din ultima etapă a grupei de Europa League, programat la București, pe 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Cu o săptămână înainte, Fenerbahce, care se află în lupta pentru a prinde Top 8 și a se califica direct în optimile de finală ale competiției europene, va primi vizita englezilor de la Aston Villa.

FCSB a reintrat în cărțile calificării

După o serie de 4 înfrângeri consecutive, FCSB a revenit în cărțile calificării din Europa League după victoria fantastică cu Feyenoord, scor 4-3. .

Pentru acest lucru, ”roș-albaștrii” au nevoie de cel puțin 4 puncte în ultimele două etape, în care vor întâlni Dinamo Zagreb în deplasare (22 ianuarie, ora 22:00) și Fenerbahce pe teren propriu (29 ianuarie, ora 22:00).

Clasament Europa League

După disputarea a 6 etape din grupa unică de Europa League, FCSB se află pe poziția 27, cu 6 puncte, la un singur punct în spatele lui Celtic Glasgow, echipă situată pe 24, ultimul loc care asigură accederea în play-off-ul pentru optimile de finală.