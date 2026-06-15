Accidentare gravă la CM 2026! A părăsit stadionul în scaun cu rotile și NU va mai juca la turneul final

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Microbiștii din întreaga lume trăiesc la intensitate maximă Cupa Mondială din această perioadă. Turneul final, aflat în plină desfășurare, bifează o premieră istorică prin organizarea sa în trei țări gazdă: Statele Unite, Canada și Mexic. Fanii s-au îngrijorat după Olanda – Japonia 2-2, când un fotbalist a părăsit stadionul în scaun cu rotile.

Accidentare gravă la CM 2026: Takefusa Kubo a părăsit stadionul în scaun cu rotile

Duelul din prima rundă a Grupei F dintre Țările de Jos și Japonia s-a încheiat cu un spectaculos 2-2. Națională condusă de Ronald Koeman a trecut de două ori în avantaj, datorită golurilor marcate de van Dijk (51′) și Summerville (64′). Totuși, niponii au replicat de fiecare dată: mai întâi au egalat prin Nakamura, pentru ca apoi Kamada să închidă tabela în minutul 89.

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În ciuda faptului că preferații lor au egalat pe finalul duelului, . Takefusa Kubo (25 de ani), fotbalist legitimat în trecut la Real Madrid și Barcelona, a ieșit de pe teren în minutul 71, după un duel cu Denzel Dumfries, mijlocașul acuzând dureri la genunchiul stâng.

Medicii au intervenit prompt și au aplicat gheață pe zona afectată. Kubo a revenit pe margine pentru a celebra golul lui Kamada, însă durerile erau departe de a fi trecute. După primele investigații, mijlocașul ar fi suferit o entorsă la piciorul stâng, iar dacă diagnosticul va fi confirmat, fotbalistul nu ar mai putea evolua în meciurile rămase de disputat.

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Se marcha Take Kubo del estadio de Dallas en silla de ruedas. Posible esguince de rodilla derecha — Alberto Fernández (@afernan9)

Cine este Takefusa Kubo

. Mijlocașul a început fotbalul la Kawasaki Frontale Jugend, de unde a făcut pasul în Academia Barcelonei. Ulterior, acesta a mai fost legitimat la FC Tokyo, Yokohama, Real Madrid, Mallorca, Villareal, Getafe și Real Sociedad.

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