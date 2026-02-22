Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Veste cumplită pentru naționala României. Denis Drăguș s-a accidentat grav în partida Gaziantep – Trabzonspor 1-2, din etapa cu numărul 23 din campionatul Turciei. Primul diagnostic al medicilor este unul foarte grav.

Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă. Suspect de ruptură de ligamente încrucișate

Intrat pe teren în minutul 72, în locul lui Gassama, Denis Drăguș s-a accidentat grav în prelungirile partidei cu Trabzonspor, pierdută pe teren propriu de Gaziantep, scor 1-2. FANATIK a aflat în exclusivitate că primul diagnostic al medicilor este unul foarte dur: posibilă ruptură de ligamente încrucișate! Verdictul final va fi dat de RMN-ul pe care atacantul român îl va efectua luni, 23 februarie.

Vestea pică extrem de prost în perspectiva barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026. Deși , Drăguș ar fi putut fi eligibil pentru „tricolori” la Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul. În cazul în care vom trece de otomani, vom juca tot în deplasare, pe 31 martie, de la ora 21:45.

În Gaziantep – Trabzonspor 1-2, Alexandru Maxim a fost integralist și nu s-a remarcat decât prin cartonașul galben primit în minutul 42. În ceea ce îl privește pe Deian Sorescu, fundașul dreapta a rămas doar pe banca de rezerve.

Denis Drăguș, perioadă nefastă în Super Lig

Denis Drăguș nu traversează cea mai bună perioadă în Turcia, acolo unde Eyupsor l-a împrumutat la Gaziantep până la finalul sezonului. În 18 meciuri jucate în Super Lig, atacantul în vârstă de 26 de ani a dat un assist, fără să reușească însă să marcheze vreun gol.

Ca urmare a eșecului cu Trabzonspor, Gaziantep este pe locul 9 în SuperLig, cu 28 de puncte. Echipa la care evoluează Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu este la 13 puncte de locul 4, ultimul care duce în cupele europene, și la 9 lungimi de zona retrogradării din Turcia.