Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv

Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională.

Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă în înfrângerea pe care Gaziantep a suferit-o în fața lui Trabzonspor, scor 1-2, în etapa cu numărul 23 din Super Lig.
Cristian Măciucă
22.02.2026 | 17:47
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. FOTO: Fanatik
Veste cumplită pentru naționala României. Denis Drăguș s-a accidentat grav în partida Gaziantep – Trabzonspor 1-2, din etapa cu numărul 23 din campionatul Turciei. Primul diagnostic al medicilor este unul foarte grav.

Denis Drăguș a suferit o accidentare gravă. Suspect de ruptură de ligamente încrucișate

Intrat pe teren în minutul 72, în locul lui Gassama, Denis Drăguș s-a accidentat grav în prelungirile partidei cu Trabzonspor, pierdută pe teren propriu de Gaziantep, scor 1-2. FANATIK a aflat în exclusivitate că primul diagnostic al medicilor este unul foarte dur: posibilă ruptură de ligamente încrucișate! Verdictul final va fi dat de RMN-ul pe care atacantul român îl va efectua luni, 23 februarie.

Vestea pică extrem de prost în perspectiva barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026. Deși este suspendat pentru semifinala cu Turcia, Drăguș ar fi putut fi eligibil pentru „tricolori” la o eventuală finală, cu Slovacia sau Kosovo. Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul. În cazul în care vom trece de otomani, vom juca tot în deplasare, pe 31 martie, de la ora 21:45.

În Gaziantep – Trabzonspor 1-2, Alexandru Maxim a fost integralist și nu s-a remarcat decât prin cartonașul galben primit în minutul 42. În ceea ce îl privește pe Deian Sorescu, fundașul dreapta a rămas doar pe banca de rezerve.

Denis Drăguș, perioadă nefastă în Super Lig

Denis Drăguș nu traversează cea mai bună perioadă în Turcia, acolo unde Eyupsor l-a împrumutat la Gaziantep până la finalul sezonului. În 18 meciuri jucate în Super Lig, atacantul în vârstă de 26 de ani a dat un assist, fără să reușească însă să marcheze vreun gol.

Ca urmare a eșecului cu Trabzonspor, Gaziantep este pe locul 9 în SuperLig, cu 28 de puncte. Echipa la care evoluează Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu este la 13 puncte de locul 4, ultimul care duce în cupele europene, și la 9 lungimi de zona retrogradării din Turcia.

  • 27 de selecții și 7 goluri are Denis Drăguș la naționala de seniori a României
  • 3 milioane de euro e cota de piață a atacantului lui Gaziantep, conform transfermarkt.com
