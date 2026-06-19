Accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0! Coechipierii au început să plângă când i-au văzut piciorul. Foto

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În mod normal, Campionatul Mondial de Fotbal este un motiv de mândrie pentru toți atleții care practică „sportul rege”. Totuși, uneori, pasiunea dusă la extrem poate aduce și repercusiuni, iar un astfel de caz s-a produs în partida disputată între gazda Canada și Qatar.

Accidentare groaznică în Canada – Qatar 6-0

După remiza din prima etapă, scor 1-1 contra Bosnia, Canada a avut un adversar mult mai facil: Qatar. Americanii s-au impus fără probleme, scorul căpătând proporții în partea a doua înfruntării. În ciuda victoriei la diferență mare, americanii nu s-au putut bucura la maxim de reușită.

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Ismael Kone (24 de ani) a suferit o accidentare horror, medicii reușind să-l scoată pe targă de pe teren. Primele indicii arată că mijlocașul a suferit o fractură de tibie și peroneu, aceasta fiind una dintre cele mai problematice accidentări din viața unui fotbalist. Colegii săi au izbucnit în plâns în momentul în care acesta a fost evacuat către ambulanță.

Nefericitul eveniment s-a produs în minutul 53, când Madibo, mijlocașul central al Qataraului, a avut o intrare dură cu talpa. Ghinionul a făcut ca Kone să fie prins cu piciorul în pământ. După intervenția medicilor, mijlocașul de la Sassuolo a rămas treaz, fiind conștient în drumul spre ambulanță.

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🚨 QUELLE MAGNIFIQUE IMAGE ! ❤️ Ismaël Koné 🇨🇦 salue le public en sortant sur civière après son effroyable blessure… On lui souhaite un prompt rétablissement. 🙏 — Actu Foot (@ActuFoot_)

, fotbaliștii din Canada au dedicat următoarele , în condițiile în care mijlocașul nu va mai evolua la turneul final desfășurat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Totodată, cel mai probabil, acesta va trece printr-o intervenție chirurgicală.

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🚨 QUELLE MAGNIFIQUE IMAGE, C'EST POUR ÇA QU'ON AIME LE FOOTBALL ! ❤️ Nathan Saliba 🇨🇦 dédie son (magnifique) but à son coéquipier Ismaël Koné, qui risque d'être absent pendant de longs mois… 🙏 — Actu Foot (@ActuFoot_)

Cine este Ismael Kone

Ismael Kone este un produs al academiei Saint-Laurent din Canada. Ulterior, mijlocașul a făcut pasul la Montreal, ca în iarna lui 2023 să facă pasul la Watford. Un an mai târziu, Kone se transfera la Marseille, ca mai apoi să fie legitimat la Rennes și Sassuolo. La nivel internațional, americanul a adunat 42 de selecții.

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25 de milioane de euro este cota lui Ismael Kone

42 de selecții și 4 goluri a adunat mijlocașul pentru Canada

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