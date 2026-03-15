Accidentare groaznică în Farul – Petrolul! A fost dus direct la spital

Accidentare teribilă în Farul - Petrolul, din prima etapă a play-out-ului. Un jucător a fost transportat la spital după intervenția echipei medicale. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
15.03.2026 | 17:00
Accidentare groaznica in Farul Petrolul A fost dus direct la spital
Accidentarea groaznică în Farul - Petrolul! A fost dus direct la spital. Foto: Colaj Fanatik
Farul Constanța – Petrolul Ploiești a avut loc în prima etapă din play-out-ul SuperLigii. Deși conduceau cu 2-0, „marinarii” au primit o lovitură dură la jumătate reprizei secunde, când un fotbalist s-a accidentat și a fost dus direct la spital după un fault dur.

Accidentare groaznică în Farul – Petrolul

Prima rundă din play-out-ul SuperLigii a adus în prim-plan partida dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești. Duelul disputat la Ovidiu a fost adjudecat de elevii lui Ianis Zicu, scor 2-0, după ce Tănasă și Ișfan au reușit să îl învingă pe Bălbărău cu niște execuții superbe.

Din nefericire pentru formația de la malul mării, victoria a adus și o pierdere uriașă la nivelul lotului. Pellegrini a ieșit accidentat, în minutul 68, după o ciocnire cu Ricardinho. Cei doi s-au lovit tibie în tibie, iar durerea fundașului francez a dus la înlocuire. Mai mult decât atât, fotbalistul a avut nevoie de intervenția tărgii medicale, ca ulterior să fie dus direct în ambulanță.

Lucas Pellegrini a ajuns la Farul Constanța în vara anului trecut, iar de atunci a bifat 18 prezențe. Fotbalistul a fost legitimat anterior la AC Ajaccio, Le Puy Foot, Bastia-Borgo, Titus Petange și AC Nancy. Fanii „marinarilor” speră ca accidentarea să nu îl țină mult pe fundaș departe de teren.

Farul, rivala FCSB-ului din play-out

Aflate în play-out, Farul Constanța și FCSB se află în luptă directă pentru calificarea în cupele europene. Primele două formații din play-out vor juca barajul pentru Conference League. De menționat este că doar Csikszereda și FC Botoșani au aplicat pentru licența pentru competițiile continentale.

Primele două echipe din play-out care au drept de participare în competițiile europene vor juca în semifinala barajului. Câștigătoarea acestui meci va întâlni una dintre formațiile clasate pe locurile 3 sau 4 în play-off, în funcție de câștigătoarea Cupei României, pentru ultimul loc disponibil în preliminariile UEFA Conference League. Dacă doar una dintre primele patru echipe din play-out are licență pentru Europa, aceasta va merge direct în finala barajului.

Dacă niciuna dintre primele patru echipe din play-out nu are dreptul de a evolua în cupele europene, barajul nu va mai avea loc, așa cum s-a întâmplat și în sezonul trecut. Semifinala barajului pentru Conference League, între formațiile din play-out, este programată pe 23 sau 24 mai, iar finala, în care învingătoarea din play-out va întâlni o echipă din play-off, se va disputa pe 31 mai.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
