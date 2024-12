Accidentare groaznică în SuperLiga: „L-a mușcat câinele și i-a smuls urechea!”. Fotbalistul lui Adi Mihalcea a fost la un pas de o tragedie

Unirea Slobozia a produs una dintre cele mai mari surprize din etapa precedentă. Antrenorul are, însă, în continuare probleme de lot. Un jucător important va absenta din cauza unei accidentări cu totul atipice.

Probleme pentru un fotbalist de la Unirea Slobozia

Este vorba despre Daniel Șerbănică. Fundașul stânga a trecut prin niște momente extrem de complicate. El a fost mușcat chiar de câinele său. Urechea i-a fost grav afectată și a stat în spital câteva zile. Antrenorul său a vorbit despre această problemă, dar și despre meciul cu CFR Cluj.

„Cu CFR știam că va fi greu. Am suferit enorm. CFR este o echipă bună. Dacă nu greșesc, în a doua repriză de puține ori am reușit să le punem probleme pe contraatacuri. Cu suferință, cu o organizare bună și cu puțin noroc am reușit să scoatem un rezultat destul de bun.

De ceva etape mă confrunt cu probleme reale de lot. Am 4 jucători accidentați. Săptămâna trecută, Șerbănică a avut o problemă gravă și o are încă. L-a mușcat câinele și i-a smuls urechea la propriu.”

(n.r. Câinele lui?) „Da. A fost o altercație cu alți câini în fața casei. A fost o poveste lungă. Norocul lui e că l-a mușcat doar de ureche și nu a coborât mai jos. Noi l-am pierdut. El doar ce a ieșit din spital. Se întâmplă”, a declarat Adrian Mihalcea la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mihalcea: „A fost cu noroc că s-a repetat penalty-ul”

dar mai ales de felul în care elevii săi au evoluat. Gazdele au făcut o primă repriză foarte bună, iar în partea secundă au rezistat bine în defensivă.

„Normal, sunt foarte mulțumit pentru acest punct, câștigat clar în fața unei echipe mari. Astăzi am suferit, am avut și noroc. În final, fazele din final ne puteau aduce iar tristețe.

Am suferit, puteam pe contraatac să marcăm și golul doi, dar suntem mulțumiți cu acest egal. Și penalty-ul nostru, și al lor au fost clare. A fost cu noroc că s-a repetat penalty-ul. Pot să zic că am avut ghinion că am ratat de pe linia porții, dar vine din partea unui copil.

Era destul de dificil, chiar dacă nu primeau penalty, ne-au presat foarte mult. La fazele fixe ne-au creat probleme. E un rezultat echitabil, așa, ocazii mari n-au prea fost”, a spus Adrian Mihalcea după meciul cu CFR.

ACCIDENTARE SOC IN SUPERLIGA | “L-A MUSCAT CAINELE SI I-A SMULS URECHEA”