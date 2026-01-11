Accidentare groaznică la echipa lui Dennis Man! Atacantul lui PSV Eindhoven ajunge direct pe masa de operație. Video

ADVERTISEMENT

PSV Eindhoven a început în forță anul 2026 reușind o victorie cu 5-1 în fața lui Excelsior Rotterdam, iar Dennis Man a ieșit la rampă. Însă, seara a fost umbrită de accidentarea atacantului Ricardo Pepi.

Atacantul lui PSV Eindhoven s-a accidentat în timp ce marca

Internaționalul american în vârstă de 23 de ani, cel care , a suferit o fractură de antebraț la mijlocul primei reprize, în timp ce înscria golul de 2-0, și va lipsi de pe teren aproximativ 2 luni.

În minutul 23, Guus Til a primit o pasă excelentă pe culoar, a pătruns în careu și a centrat în fața porții de unde Ricardo Pepi a îndeplinit o simplă formalitate. Doar că bucuria golului s-a transformat într-un urlet de durere.

Mingea i-a venit puțin în spate și americanul s-a dezechilibrat în momentul în care a trimis în poartă. El a căzut rău și și-a fracturat antebrațul. După urlete teribile de durere, Pepi a reușit să se ridice cu ajutorul doctorilor și apoi a părăsit terenul ținându-și antebrațul stâng cu cealaltă mână.

USMNT striker Ricardo Pepi appears to be badly injured after scoring this goal for PSV. — USMNT Only (@usmntonly)

PSV Eindhoven caută să transfere un nou atacant

Antrenorul campioanei Olandei, Peter Bosz, s-a arătat extrem de dezamăgit de accidentarea lui Ricardo Pepi și a lăsat de înțeles că va cere conducerii clubului să transfere de urgență un atacant.

”Accidentarea lui Pepi este pata neagră a serii. Vom fi fără el o vreme. Toate arătau excelent pentru o a doua jumătate bună a sezonului. Pepi este un tip cu o atitudine pozitivă și muncitor. I-am prezis o a doua jumătate a sezonului excelentă.

Este incredibil că lucrurile merg din nou prost pentru el. Eșecurile te fac mai puternic. Îi voi spune asta. Dar sunt deja incredibil de dezamăgit de asta. Vă puteți imagina cum se simte?

Voi vorbi cu oamenii de la club despre un nou atacant, va trebui să ne gândim la asta. Trebuie să găsim o soluție. Inițial, va trebui să găsim asta în cadrul lotului. Până acum am reușit întotdeauna să facem asta”, a declarat Bosz, conform .

Probleme mari de lot la PSV Eindhoven

Până la aducerea unui nou atacant, Peter Bosz va trebui să se descurce cu ce are în lot. Iar pe această poziție ar putea fi urcați unul dintre Ismael Saibari sai Guus Til, care au mai evoluat în atac la nevoie.

PSV Eindhoven este lipsită din cauza accidentărilor de alți trei atacanți: Alassane Plea, Ruben van Bommel și Myron Boadu. În plus, mijlocașul ofensiv Saibari este încă la Cupa Africii pe Națiuni unde a ajuns în semifinale cu naționala Marocului.

Dacă în campionat lucrurile nu sunt deloc îngrijorătoare, PSV având un avans de 14 puncte față de principala urmăritoare Feyenoord, problemele sunt în Champions League. Urmează două meciuri teribil de grele cu Newcastle United și Bayern Munchen, pe 21 și 28 ianuarie, iar campioana Olandei nu este încă sigură de locul în Top 24.

Dennis Man a ieșit la rampă în 2026

Startul de an 2026 a fost unul excelent pentru Dennis Man. Extrema dreaptă a făcut un joc foarte bun în fața lui Excelsior Rotterdam și și-a pus amprenta pe victoria lui PSV cu .

Mai întâi, în minutul 8, internaționalul român și-a depășit adversarul direct din banda dreaptă, a pătruns în careu și a scos excelent mingea pentru șutul germanului Paul Wanner, care a deschis scorul.

Apoi, în minutul 68, Dennis Man a stabilit scorul final după o acțiune de toată frumusețea. El a primit o pasă de la Couhaib Driouech, a pătruns prin toată apărarea adversă și a marcat golul de 5-1.