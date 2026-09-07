Sport

Accidentare groaznică la FCSB: „Și-a rupt clavicula! S-a operat!”

Accidentare dură la FCSB. Unul dintre tinerii jucători din lotul lui Marius Baciu și-a rupt clavicula și a fost operat. Când revin fotbaliștii accidentați ai roș-albaștrilor.
Marian Popovici
07.09.2026 | 08:00
Accidentare groaznica la FCSB Sia rupt clavicula Sa operat
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Accidentare groaznică la FCSB: „Și-a rupt clavicula! S-a operat!”. Sursa: sportpictures.eu
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FCSB are probleme la nivelul fundașilor centrali, după ultimele accidentări din lot. Fosta campioană a României se poate baza în acest moment doar pe Joyskim Dawa și Andre Duarte, care a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo.

Andrei Dăncuș și-a rupt clavicula! A fost operat

Astfel, din șase fundași centrali, FCSB a rămas cu unul singur pentru următorul meci, după ce tânărul Andrei Dăncuș și-a rupt clavicula într-un meci cu Dinamo 2 și a avut nevoie de intervenție chirurgicală:

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„Din șase fundași centrali am avut unul singur. Dylan Batubinsika este accidentat, e la Belgrad, în trei zile va fi înapoi, Andrei Dăncuș și-a rupt clavicula la meciul cu Dinamo 2. A fost operat deja luni.

Ngezana revine în ianuarie, poate să revină în decembrie, dar nu are niciun sens să revină în decembrie, pe terenuri proastă, mai bine face pregătirea cu noi. Dacă Mihai Popescu va fi bine în octombrie o să avem patru fundași centrali, dacă nu o să avem trei”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

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Un fundaș central valid din șase, la FCSB

Noul transferat Dylan Batubinsika este și el accidentat, dar va merge la tratament la doctorul Marijana Kovacevic din Belgrad și oficialii roș-albaștrilor speră să fie apt la confruntarea cu Petrolul Ploiești.

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Astfel, pentru meciul cu Petrolul Ploiești, Marius Baciu speră să poată alinia o linie de fund cu Batubinsika și Dawa, în condițiile în care Duarte e suspendat, iar Popescu, Ngezana și Dăncuș sunt accidentați.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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