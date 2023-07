În etapa a doua din SuperLiga, Jonathan Rodriguez a suferit o accidentare gravă în . Mijlocaşul a fost faultat de Mascarenhas, fotbalistul oltenilor fiind eliminat direct după intervenţie.

Accidentare groaznică la Sepsi. „I se vedea osul. Lipsește o lună!”

Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, a dat ultimele detalii la FANATIK SUPERLIGA despre accidentarea lui . Finanţatorul susţine că i se vedea osul lui Rodriguez imediat după fault, iar în următoarele două săptămâni fotbalistul va fi pe antibiotice:

“Este accidentat, are o cusătură foarte mare. Două săptămâni trebuie să ia antibiotic şi abia peste două săptămâni poate reveni la antrenamente. A fost foarte grav.

Are cusături în trei locuri. Urât de tot. I se vede osul. I-a ieşit osul. Jucătorii care au fost lângă el şi-au pus mâinile în cap. Efectiv i s-a văzut osul. Peste două săptămâni o să înceapă antrenamentele.

“Dinamo a jucat foarte bine, nu mă gândeam că vor evolua atât de bine”

Deci va lipsi o lună de zile, minimum. Dinamo a jucat foarte bine, nu mă gândeam că vor evolua atât de bine, venind din Liga a II-a. Nu pornim cu gândul că suntem mari favoriţi.

Probabil vor fi odihniţi câţiva titulari, dar pentru noi meciul de joi este cel mai important”, a spus Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Nicolae Dică l-a ironizat pe Rodriguez: “L-a zgâriat puțin și se dă roșu. Am înțeles”

Nicolae Dică, aflat la primul meci pe banca celor de la FC U Craiova, a fost extrem de nemulţumit de decizia arbitrului de a-l elimina pe Mascarenhas pentru intrarea asupra lui Jonathan Rodriguez:

“L-a zgâriat puțin și se dă roșu. Am înțeles. Am făcut bine ceea ce am pregătit, m-a mulțumit atitudinea băieților. Sunt pretenții la Craiova, domnul Mititelu a investit foarte mulți bani și trebuie să facem rezultate”, a declarat Dică după meci.

Sepsi are patru puncte după primele două etape şi va juca în următoarea rundă pe terenul lui Dinamo. Confruntarea este programată luni, de la ora 21:30, pe “Arcul de Triumf”.