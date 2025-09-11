Sport

Accidentare groaznică pentru atacantul de națională din SuperLiga! N-a simțit nimic, dar a doua zi a descoperit că are fractură: „Va sta 2-3 luni!”

O echipă din SuperLiga rămâne fără atacantul său după convocarea acestuia la echipa națională. Ce a descoperit jucătorul a doua zi.
Mihai Dragomir
11.09.2025 | 17:05
Accidentare groaznica pentru atacantul de nationala din SuperLiga Na simtit nimic dar a doua zi a descoperit ca are fractura Va sta 23 luni
UTA și-a pierdut vârful. Hakim Abdallah s-a accidentat la națională. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

UTA a suferit o pierdere importantă după pauza internațională. Hakim Abdallah, jucătorul despre care Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA de ce a plecat de la Dinamo, s-a accidentat la naționala Madagascarului. Anunțul antrenorului Adrian Mihalcea.

Hakim Abdallah, accidentat grav. Cât va lipsi de la UTA

UTA este pe val în acest start de sezon în SuperLiga. Adrian Mihalcea, cel care a preluat echipa în vara acestui an, a reușit să producă rezultate neașteptate până acum. Antrenorul a anunțat înaintea meciului cu FC Argeș, din etapa a 9-a, că l-a pierdut pe Abdallah.

Atacantul, care a marcat chiar în poarta lui Dinamo, a fost convocat la naționala Madagascarului. El a marcat ultimul gol din victoria cu 3-1 în fața naționalei Ciadului, după care a căzut pe umărul stâng. Inițial, fotbalistul nu a simțit nimic în neregulă. A doua zi, el a descoperit că a suferit o fractură la claviculă.

„A doua zi a resimțit dureri puternice!”

„După gol, Hakim a căzut pe umăr, n-a simțit nimic atunci, nici după ce s-a terminat meciul. Dar, a doua zi a resimțit dureri puternice, a făcut o radiografie și s-a descoperit o fractură de claviculă. Va sta 2-3 luni, chiar nu am idee.

Avem jucători care pot să-l suplinească, Coman poate să joace în aceeași poziție, Barbu, la fel, plus Costache. Nu ne mai gândim la un atacant, e din ce în ce mai dificil să ducem jucători pregătiți. Din prima zi de când am venit, le-am spus băieților de importanța fiecărui jucător, luat individual. Poate pentru unii este un bla bla bla și că orice antrenor spune asta, dar nu, chiar fiecare fotbalist este important.

Uitați-vă că sunt momente când poate cei care au jucat mai puțin trebuie să intre și să-și arate valoarea și să-și ajute cluburile. Din partea noastră, a staffului, toți au cea mai mare încredere, de asta nici nu mă tem de ceea ce va urma. Știu cum să pregătesc și știu că în momentul în care vor intra în teren pot livra ceea ce ne dorim noi”, a declarat Adrian Mihalcea la conferința de presă premergătoare jocului cu FC Argeș.

