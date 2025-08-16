Accidentare horror în CS Dinamo – Steaua! Ambulanța a intrat de urgență pe gazon, fotbalistul a făcut convulsii în drumul spre spital! Video

, disputat sâmbătă , a consemnat și o accidentare extrem de gravă.

Dean Beța a suferit o accidentare extrem de gravă în a doua repriză a meciului CS Dinamo – Steaua

Puțin după minutul 60, Dean Beța, fundașul central în vârstă de 34 de ani de la echipa din Ghencea, s-a lovit foarte puternic la genunchi și a fost nevoie de intervenția de urgență pe gazon a ambulanței.

Fotbalistul a fost transportat imediat la spitalul Elias, aflat în apropierea arenei, întrucât durerile resimțite în acele momente erau extrem de mari și, din acest motiv, el chiar a izbucnit la un moment dat în anumite convulsii, după cum i-au dezvăluit cadrele medicale prezente la această partidă reporterului FANATIK aflat la stadion.

Partida de pe „Arcul de Triumf” s-a disputat în fața a aproximativ 2500 de oameni, aproape toți fiind suporteri ai Stelei, care au umplut până la refuz Peluza Sud a arenei.

Doar ultrașii echipei din Ghencea s-au prezentat la această partidă

De partea cealaltă, așa cum era firesc și deci de așteptat să se întâmple, galeria lui Dinamo nu s-a prezentat la acest joc, din simplul motiv că, după cum se știe deja destul de bine, suporterii câinilor nu consideră că această echipă din cadrul Clubului Sportiv are vreo legătură cu cea înființată în 1948, ei încurajând când vine vorba despre fotbal, un alt aspect bine cunoscut, formația care în prezent evoluează în Superliga sub comanda lui Zeljko Kopic.

Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, un rezultat destul de surprinzător având în vedere că este vorba despre o echipă cu pretenții la primele locuri și una formată din foarte mulți jucători tineri, nou-promovată în Liga 2.

