Accidentare horror în Liga 2! I-a terminat cariera: „I se vede osul!” Arbitrul nu a acordat nici măcar „galben”. Video

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În timpul meciului dintre , din Liga II, Constantin Robicek a suferit o accidentare horror. În minutul 22 al meciului, Neicuţescu a alunecat şi l-a lovit grav pe căpitanul oaspeţilor, care a urlat de durere. Toţi colegii şi-au pus mâinile în cap şi ambulanţa a intrat imediat pe teren.

Accidentare horror în Liga 2: „I-a încheiat cariera”

În etapa a 10-a din Liga 2, SC Popeşti Leordeni a întâlnit CS Afumaţi, meci umbrit de accidentarea gravă a lui Constantin Robicek. În minutul 22 al meciului, Neicuţescu a aluneat şi din cădere l-a accidentat grav pe experimentatul fundaş al oaspeţilor.

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Robicek a urlat de durere iar arbitrul a făcut semne disperate ca ambulanţa să intre pe teren. Jucătorii din preajmă şi-au pus mâinile în cap când l-au văzut la pământ pe jucător: „Băă, i se vede osul!”, au strigat cei de pe margine, conform relatărilor .

Decizie şoc a arbitrului! Nu a arătat nici măcar cartonaş galben

În mod straniu, arbitrul Cristian Vîrgolici nici măcar nu i-a arătat cartonaşul galben , spre furia spectatorilor prezenţi. Ambulanţa a intervenit rapid, iar Robicek a fost dus de urgenţă la spital, unde va suferi o intervenţie chirurgicală.

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Mihai Neicuţescu a fost, la rându-i, şocat de cele întâmplate. Constantin Robicek a jucat toată cariera la Afumaţi. Fundaşul urmează să împlinească 38 de ani şi, cel mai probabil, accidentarea îi va încheia cariera. Popeşti Leordeni a câştigat meciul cu 2-0.

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