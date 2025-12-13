Sport

Accidentare „horror” în Liga 2! Imagini greu de privit cu genunchiul fostului jucător din SuperLiga, care s-ar fi tăiat într-un obiect aflat lângă teren. Foto

Jucătorul crescut la Academia Hagi, care a fost o mare speranță datorită talentului său, a trecut prin momente dificile la meciul pe care echipa sa l-a jucat astăzi.
Mihai Alecu
13.12.2025 | 18:15
Fostul jucător de la Viitorul și U Cluj, lovitură urâtă la picior
Florian Haită, un mijlocaș ofensiv, număr 10, care este acum legitimat la FC Voluntari, a avut parte de o accidentare urâtă la partida contra celor de la Câmpulung Muscel.

Accidentare horror în Liga 2

FC Voluntari a câștigat meciul cu Câmpulung Muscel, din deplasare, însă Florian Haită, mijlocașul echipei vizitatoare, a trecut printr-un moment extrem de neplăcut, suferind o accidentare gravă la genunchi în urma unei faze fără aparentă periculozitate. Într-un duel obișnuit pentru balon, tentativa sa de a interveni prin alunecare a avut un deznodământ nefericit, jucătorul ieșind în afara terenului de joc.

Acolo, piciorul i-a intrat în contact cu un element metalic ascuțit, care i-a provocat o rană serioasă, localizată chiar în zona rotulei. Din fericire, fotbalistul nu se află în pericol. După intervenția medicilor, care l-au suturat, Haită a ales să își împărtășească experiența în mediul online, postând un mesaj sugestiv alături de o imagine greu de privit. „Trebuie să fii atent să nu cazi direct din teren pe fiare”, a fost prima reacție a jucătorului.

Haită accidentare
Ce spune Haită după accidentarea dură pe care a suferit-o

Fotbalistul a vorbit din nou la ceva timp după încheierea partidei și a povestit cum s-a ales cu lovitura ce i-a provocat daune mari. Acesta s-ar fi lovit, într-adevăr, de un obiect aflat la marginea terenului, asta după ce a fost implicat într-un duel cu un adversar în urma căruia a ieșit de pe suprafața de joc.

„A fost o fază în tușă, am urmărit mingea, am văzut adversarul ca băga alunecare și am vrut să sar peste el să îl evit și să obțin corner. La aterizare, am alunecat și am căzut cu piciorul într-o buză de canal din fier și m-am tăiat”. a declarat Haită pentru GSP.

Costin Ghiță, președintele clubului Muscelul Câmpulung, a venit cu o altă variantă. „S-a întâmplat în afara terenului. Când s-a dus în alunecare, mai era niște nisip acolo… Ce gură de canal? A fost o alunecare, s-a tăiat în ceva, dar el e bine”.

Liga 2 se reia în luna februarie

După ce rana a fost curățată și cusută, medicii i-au recomandat să își menajeze piciorul și să îl țină imobilizat o perioadă. Nu se știe exact când acesta va reveni pe teren, dar cel mai probabil el va fi disponibil pentru meciurile echipei sale din luna februarie, pentru că Liga 2 intră în vacanță până în luna ianuarie, după ce se încheie partidele din acest weekend.

Florian Haită are o experiență când vorbim de promovare în prima ligă, asta după ce jucătorul a reușit să obțină această performanță pe când era la Universitatea Cluj. Atunci, „studenții” au învins-o pe Dinamo în dubla din baraj și au revenit pe prima scenă după mulți ani de absență. În acest moment FC Voluntari este pe locul 4, cu 33 de puncte, și are mari speranțe de a reveni în SuperLiga.

  • AFC Turris, Farul, U Cluj, FC Argeș, ACSM Reșița și FC Voluntari sunt echipele din cariera lui Florian Haită
