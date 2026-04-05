Accidentare horror în meciul ce-i poate aduce primul titlu de campion lui Dennis Man! Vedeta lui PSV riscă să piardă Campionatul Mondial

PSV Eindhoven, echipă pentru care joacă Dennis Man (27 de ani), este la un singur pas de titlul în Eredivisie după ce a câștigat cu 4-3 în fața lui Utrecht. Campioana en-titre așteaptă cu nerăbdare meciul rivalilor de la Feyenoord, pentru a ști dacă poate sărbători încă de acum sau mai așteaptă până etapa viitoare. Victoria nu a putut fi savurată la maximum, după ce Jerdy Schouten (29 de ani), căpitan al echipei, a fost scos pe targă în repriza secundă.

Jerdy Schouten este un jucător extrem de important pentru PSV, având în vedere că este și căpitanul echipei pentru care evoluează Dennis Man. El a suferit o accidentare foarte urâtă în repriza secundă a meciului PSV – Utrecht, iar după mai multe minute de îngrijiri pe gazon a fost scos pe targă.

Stoperul lui PSV a părut extrem de afectat și a părăsit terenul acoperindu-și ochii înlăcrimați. În timp ce era scos cu targa de pe gazon, toți suporterii prezenți pe Stadionul Philips s-au ridicat în picioare și i-au scandat numele. O accidentare foarte gravă l-ar face indisponibil pentru turneul final al Campionatului Mondial, iar această ediție ar putea fi ultima sa șansă să participe alături de naționala sa.

Jerdy Schouten verlaat het veld per brancard met een knieblessure… Sterkte, Jerdy 🙏 — ESPN NL (@ESPNnl)

După două înfrângeri consecutive în campionat, contra lui NEC Nijmegen și Telstar, PSV a început din nou rău. Echipa din Eindhoven s-a văzut condusă cu 2-0 pe propriul stadion la doar 13 minute de la fluierul de start din prima repriză. Saibari a redus din diferență până în pauză, iar repriza a doua a fost de-a dreptul spectaculoasă.

Peter Bosz și-a montat perfect elevii la pauză, iar PSV a reușit să întoarcă rezultatul de pe tabelă la doar 7 minute de la reluarea partidei, prin golurile lui Saibari și Til Guus. Utrecht a restabilit egalitatea în minutul 82, prin Karlsson, însă campioana a dat lovitura în prelungiri, prin marocanul Couhaib Driouech, care îi luase locul lui Perisic în minutul 74, când și Dennis Man a fost înlocuit cu Bajraktarevic.

Acum, PSV așteaptă rezultatul din meciul de mâine, 5 aprilie 2026, dintre FC Volendam și Feyenoord. Totuși, o victorie a nu ar schimba foarte mult calculele, întrucât echipa din Eindhoven va mai avea nevoie de un singur punct în ultimele cinci etape pentru a câștiga titlul de campioană.

Cum s-a descurcat Dennis Man în PSV – Utrecht 4-3. Românul nu a avut nicio contribuție decisivă

Chiar dacă a fost pe teren 74 de minute, timp în care echipa sa a înscris de trei ori, Dennis Man nu a reușit să înscrie sau să ofere o pasă de gol. Astfel, internaționalul român ajunge la al patrulea meci consecutiv pentru olandezi în care nu contribuie decisiv la vreun gol, în ciuda faptului că PSV este o echipă care marchează foarte mult. Totuși, înainte de această perioadă, Man a avut o serie de cinci meciuri în care a înscris de patru ori pentru campioana Olandei.

Astfel, Dennis Man a fost unul dintre cei mai slabi jucători din atacul lui PSV și a fost notat doar cu 7,00 de , deși echipa sa a obținut o victorie uriașă. Colegul său, Ismael Saibari, care a înscris 14 goluri și a dat 8 assisturi din poziția de mijlocaș în acest sezon de Eredivisie, a primit nota 10 după ce a înscris de două ori și a oferit și pasa ce a dus la golul victoriei, în minutul 90+4.