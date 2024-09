Accidentare horror în Rapid – Oțelul Galați! Cristian Chira a ieșit din teren pe targă, urlând de durere. Video

Fotbalistul gălățenilor le-a spus medicilor că nu își mai simte piciorul de la genunchi în jos, fiind în lacrimi în timp ce era transportat către ambulanță, urmând să fie dus de urgență la spital.

Accidentare horror în Rapid – Oțelul Galați

horror în . Mai exact, în minutul 49, fotbalistul gălățenilor alerga după un adversar, moment în care a alunecat și s-a lovit serios.

Conform primului verdict al medicilor, fotbalistul are glezna fracturată. Momentul a fost simțit și de către Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor închizând ochii în clipa în care a văzut cum s-a accidentat puștiul gălățenilor.

Cristian Chira este un tânăr fotbalist în vârstă de 22 de ani, care a venit la Oțelul Galați în această vară din postura de jucător liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, acolo unde nu a apucat să joace pentru echipa mare.

Dorinel Munteanu vrea un rezultat bun în Giulești

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, , recunoscând că giuleștenii sunt mai puternici de la venirea lui Marius Șumudică: „Rapid prin venirea lui Șumudică și cu ultimele transferuri reușite este mult mai puternică.

Eu cred că nu mai e echipa de la început campionatului. Noi mergem 100% în Giulești ca să ne jucăm șansa și vom vedea câte puncte vom mai reuși să facem până la meciurile naționalei.

Eu mi-aș dori pentru cum respect eu Giuleștiul și fanii, fotbalul, să mă respecte și ei pe mine. Dar eu îmi văd de treaba mea și asta este, indiferent de cum vor reacționa.

Va trebui eu să fiu mai calm, deși sunt momente în care nu mai poți să faci asta, când vezi atâtea răutăți asupra mea numai pentru că am jucat la rivalele Steaua și Dinamo.

Asta e mentalitatea în fotbalul din România. Eu nu am avut niciodată nimic de împărțit cu suporterii Rapidului, am prieteni care sunt rapidiști, nu am avut probleme cu ei, dar m-au luat ca pe un dușman”.

