Accidentare horror în Universitatea Craiova – Csikszereda! Va rata tot restul sezonului. Update exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – FK Csikszereda a fost meciul ce a închis etapa cu numărul 21 din SuperLiga României și a reprezentat ultimul meci din campionatul intern pe anul 2025. Ervin-Raul Bakos, tânărul mijlocaș al ciucanilor, a avut ghinionul să se accidenteze foarte rău în această partidă și va rata tot restul sezonului. El a urlat de durere și a fost schimbat în minutul 35.

Veste dură pentru tânărul fotbalist al celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc. Ervin-Raul Bakos, accidentat în meciul cu Universitatea Craiova, și-a primit primul verdict, iar situația este foarte gravă. Din informațiile obținute de FANATIK, mijlocașul în vârstă de 21 de ani și-a rupt ligamentul încrucișat anterior, ceea ce înseamnă că sezonul 2025/2026 s-a încheiat pentru el.

ADVERTISEMENT

Accidentare gravă în Universitatea Craiova – Csikszereda

Csikszereda Miercurea Ciuc a avut o primă repriză de coșmar împotriva Universității Craiova. Pe lângă faptul că formația antrenată de Robert Ilyeș a primit trei goluri de la olteni, nou-promovata s-a mai confruntat și cu o pierdere a unui fotbalist de doar 21 de ani.

Lansat de un coechipier, Bakos a preluat mingea însă a călcat strâmb și a căzut în careul advers. Fotbalistul ciucanilor a urlat de durere, iar problemele sale sunt în zona genunchiului. Dacă se va confrunta cu o ruptură a ligamentelor încrucișate, sezonul 2025/2026 este practic încheiat pentru mijlocașul lui Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va petrece sărbătorile pe prima poziție în SuperLiga României

În ultimul lor meci din 2025, oltenii au făcut o demonstrație totală de fotbal împotriva nou-promovatei Csikszereda.

ADVERTISEMENT

La pauza meciului de pe „Ion Oblemenco”, elevii lui Filipe Coelho aveau deja un avantaj de trei goluri după o primă repriză în care i-au sufocat pe ciucani. David Matei, câștigător al titlului „Promisiunea Anului” la Super Gala FANATIK, a marcat primele sale două goluri pentru Universitatea Craiova, iar cel de-al treilea gol a fost marcat de Carlos Mora, care a mai avut două ocazii mari. Un alt fotbalist care s-a remarcat în atacul craiovenilor a fost nimeni altul decât Ștefan Baiaram, care a reușit să ofere două pase decisive și a avut cel puțin o viteză în plus față de adversarii săi.