Accidentare horror în Voluntari – Bihor: ”Dublă fractură!”. FCSB, gest uriaș pentru fotbalist

Accidentare horror în partida dintre FC Voluntari și FC Bihor, din etapa a 7-a din play-off-ul Ligii a 2-a. Jucătorii s-au luat la bătaie pe teren după o intrare criminală.
Iulian Stoica
30.04.2026 | 21:50
Accidentare horror în Voluntari - Bihor! Scene halucinante: jucătorii s-au luat la bătaie şi apoi au împins ambulanţa pe teren. Foto: Colaj Fanatik
FC Voluntari – FC Bihor a avut loc în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Jocul s-a disputat pe un teren greu, în ziua confruntării înregistrându-se o cantitate importantă de precipitații în zona stadionului „Anghel Iordănescu”. Finalul jocului a adus în prim-plan momente greu de privit, un jucător al gazdelor suferind o accidentare gravă.

UPDATE: FCSB sare în ajutorul lui Alexandru Gîț, după accidentarea îngrozitoare

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a anunțat că echipa campioană a României se oferă să îl ajute pe Alexandru Gîț cu recuperarea.

”Perioada de recuperare să o facă la noi, cu Ovidiu Kurti. Valentin Țicu a fost și el, a avut o accidentare foarte gravă, Dragoș Iancu a fost, și pe el l-am văzut cu o accidentare în genul ăsta, dublă fractură, probabil genul ăsta e și la Gîț, îl așteptăm să vină la noi. Câteva secunde mai erau și se termina meciul și acum băiatul ăsta își ia o pauză… nici nu te poți uita”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

Accidentare horror în Voluntari – Bihor

Duelul a avut o desfășurare normală până în minutul 90 al întâlnirii. Gazdele conduceau cu scorul de 2-1 până în momentul în care Gunie a avut o intrare dură asupra lui Alexandru Gîț. Jucătorul de la FC Voluntari s-a prăbușit pe teren și a început să țipe de durere, iar toți cei aflați pe stadion s-au speriat la prima vedere.

După primele imagini, Alexandru Gîț este suspect că și-ar fi rupt piciorul în urma intrării adversarului. Ulterior accidentării, Gunie a fost eliminat de arbitrul partidei. Când au văzut cât de gravă este lovitura, colegii lui Gîț de la FC Voluntari au reacționat vehement la adresa lui Gunie, fiind calmați cu greu. De menționat este faptul că și Bogdan Bălănescu a pătruns pe gazon pentru a liniști spiritele.

Accidentare horror în FC Voluntari - FC Bihor. Foto: Captură Digi Sport
Ambulanța a ajuns cu greu la Gîț

Cum Gîț urla de durere pe gazon, a fost necesară intervenția ambulanței de la stadionul „Anghel Iordănescu”. Cum precipitațiile au fost semnificative, echipajul de urgență a avut nevoie de ajutorul jucătorilor pentru a se putea deplasa pe terenul ud de la Voluntari. În cele din urmă, medicii au ajuns și i-au acordat primul ajutor.

După aproximativ 10 minute, jucătorul a fost urcat în ambulanță și transportat direct la spital. În momentul în care Gîț a fost luat pe targă, toți cei de pe gazon s-au apropiat de el și i-au transmis gânduri bune. La scurt timp după ce vehiculul a părăsit terenul, meciul a fost reluat, însă nimic nu s-a mai schimbat: FC Voluntari a câștigat cu 2-1.

Jucătorii au împins ambulanța. Foto: Captură Digi Sport
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
