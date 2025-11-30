Accidentare horror la Dinamo: „E complicat, i-a sărit umărul!”. Fotbalistul va lipsi patru luni. Exclusiv

ADVERTISEMENT

, unicul gol fiind marcat de Cătălin Cîrjan. „Câinii” l-au pierdut în finalul meciului pe Antonio Borduşanu, care a suferit o accidentare la umăr.

Antonio Borduşanu, accidentare serioasă! Va lipsi patru luni de pe gazon

Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că accidentarea lui Antonio Borduşanu este foarte serioasă şi fotbalistul riscă să stea pe bară până la 4 luni, la fel ca şi colegul său, Casian Soare:

ADVERTISEMENT

„Din păcate, pentru Borduşanu este complicat. I-a sărit umărul şi dacă va trebui să treacă prin aceeaşi operaţie pe care a făcut-o şi ăsta micu (n.r. Casian Soare), este complicat.

Casian a ieşit din circuit în iulie şi abia acum, în decembrie, se reintegrează în echipă. Deci sunt patru luni pe care le va pierde probabil şi Borduşanu”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Fără Armstrong şi Musi cu FCSB

înaintea derby-ului cu FCSB. Danny Armstrong şi Alexandru Musi sunt accidentaţi şi vor lipsi în derby, după ce au fost protagonişti în victoria cu 4-3 din turul campionatului:

ADVERTISEMENT

„Armstorng cred că 100% nu va juca cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind o problemă musculară, e clar că trebuie să așteptăm puțin. La Musi e, de asemenea, o situație foarte proastă. El e out sigur 4-6 săptămâni. Din păcate va lipsi mult, dar nu avem ce să facem”, a dezvăluit Andrei Nicolescu.