Accidentare horror la Dinamo: „E complicat, i-a sărit umărul!”. Fotbalistul va lipsi patru luni. Exclusiv

Dinamo a câştigat cu 1-0 meciul cu Oţelul Galaţi, unicul gol fiind marcat de Cătălin Cîrjan. „Câinii” l-au pierdut în finalul meciului pe Antonio Borduşanu, care a suferit o accidentare la umăr.
Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că accidentarea lui Antonio Borduşanu este foarte serioasă şi fotbalistul riscă să stea pe bară până la 4 luni, la fel ca şi colegul său, Casian Soare:
„Din păcate, pentru Borduşanu este complicat. I-a sărit umărul şi dacă va trebui să treacă prin aceeaşi operaţie pe care a făcut-o şi ăsta micu (n.r. Casian Soare), este complicat.
Casian a ieşit din circuit în iulie şi abia acum, în decembrie, se reintegrează în echipă. Deci sunt patru luni pe care le va pierde probabil şi Borduşanu”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.
Dinamo are probleme mari de lot înaintea derby-ului cu FCSB. Danny Armstrong şi Alexandru Musi sunt accidentaţi şi vor lipsi în derby, după ce au fost protagonişti în victoria cu 4-3 din turul campionatului:
„Armstorng cred că 100% nu va juca cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind o problemă musculară, e clar că trebuie să așteptăm puțin. La Musi e, de asemenea, o situație foarte proastă. El e out sigur 4-6 săptămâni. Din păcate va lipsi mult, dar nu avem ce să facem”, a dezvăluit Andrei Nicolescu.