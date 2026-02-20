Accidentare horror la Jocurile Olimpice! Campionul mondial, transportat la spital după ce a căzut în proba de halfpipe. Foto

ADVERTISEMENT

Accidentare horror în calificările din proba de Freeski Halfpipe de la . Campionul mondial en-titre, Finley Melville Ives a făcut o primă manşă modestă şi avea nevoie de un punctaj bun în manşa secundă pentru a prinde finala.

Accidentare horror la Jocurile Olimpice! Campionul mondial, transportat de urgenţă la spital

a început prudent, dar în momentul în care a încercat un element mai complex, cu o amplitudine mare, a suferit o accidentare horror. Ives a aterizat prea jos, pe partea mai dreaptă a canalului.

Schiul i s-a desprins, iar şocul a fost unul puternic. Finley Melville Ives a rămas inert, iar echipajul medical a intervenit imediat. Sportivul a fost transportat de urgenţă la spital şi deocamdată nu se ştie gravitatea accidentării.

Finley Melville Ives, multiplu medaliat la halfpipe!

Antrenorul neo-zeelandez a fost foarte îngrijorat şi a pus mâna imediat pe telefon pentru a aflat starea în care se află sportivul său. În timp ce primea îngrijiri medicale, Melville Ives a fost inert.

Finley Melville Ives este campion mondial în această probă, titlu obţinut în 2026 la competiţia de la Engadin, Elveţia. El a câştigat aurul cu 96.00 de puncte. În acest an a luat aurul la X Games, în Austin.

Finala probei de Freeski Halfpipe este programată vineri, de la ora 20:30, ora României şi va fi transmisă de Eurosport şi platforma HBO Max. În total au fost 25 de sporitivi în calificări, iar în finală se califică top 12, cu cele mai bune rezultate într-una dintre cele două manşe.