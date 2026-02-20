Sport

Accidentare horror la Jocurile Olimpice! Campionul mondial, transportat la spital după ce a căzut în proba de halfpipe. Foto

Campionul mondial la Freeski Halfpipe, Finley Melville Ives, a suferit o accidentare horror la Jocurile Olimpice. A rămas inert pe canal după o aterizare greşită şi a fost transportat de urgenţă la spital.
Marian Popovici
20.02.2026 | 13:28
Accidentare horror la Jocurile Olimpice Campionul mondial transportat la spital dupa ce a cazut in proba de halfpipe Foto
ULTIMA ORĂ
Accidentare horror la Jocurile Olimpice! Campionul mondial, transportat la spital după ce a căzut în proba de halfpipe. Sursa: captură HBO Max
ADVERTISEMENT

Accidentare horror în calificările din proba de Freeski Halfpipe de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Campionul mondial en-titre, Finley Melville Ives a făcut o primă manşă modestă şi avea nevoie de un punctaj bun în manşa secundă pentru a prinde finala.

Accidentare horror la Jocurile Olimpice! Campionul mondial, transportat de urgenţă la spital

Sportivul din Noua Zeelandă a început prudent, dar în momentul în care a încercat un element mai complex, cu o amplitudine mare, a suferit o accidentare horror. Ives a aterizat prea jos, pe partea mai dreaptă a canalului.

ADVERTISEMENT

Schiul i s-a desprins, iar şocul a fost unul puternic. Finley Melville Ives a rămas inert, iar echipajul medical a intervenit imediat. Sportivul a fost transportat de urgenţă la spital şi deocamdată nu se ştie gravitatea accidentării.

Finley Melville Ives, multiplu medaliat la halfpipe!

Antrenorul neo-zeelandez a fost foarte îngrijorat şi a pus mâna imediat pe telefon pentru a aflat starea în care se află sportivul său. În timp ce primea îngrijiri medicale, Melville Ives a fost inert.

ADVERTISEMENT
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că...
Digi24.ro
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”

Finley Melville Ives este campion mondial în această probă, titlu obţinut în 2026 la competiţia de la Engadin, Elveţia. El a câştigat aurul cu 96.00 de puncte. În acest an a luat aurul la X Games, în Austin.

ADVERTISEMENT
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat...
Digisport.ro
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO

Finala probei de Freeski Halfpipe este programată vineri, de la ora 20:30, ora României şi va fi transmisă de Eurosport şi platforma HBO Max. În total au fost 25 de sporitivi în calificări, iar în finală se califică top 12, cu cele mai bune rezultate într-una dintre cele două manşe.

  • 19 ani are Finley Melville Ives
  • 96.00 este punctajul cu care a câştigat aurul mondial
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
Fanatik
Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv
Când semnează George Puşcaş cu Dinamo! Problemele cu care se confruntă atacantul naţionalei:...
Fanatik
Când semnează George Puşcaş cu Dinamo! Problemele cu care se confruntă atacantul naţionalei: “E o miză pe termen mai lung”
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor”...
Fanatik
Roşca şi Epassy, probleme înainte de Rapid – Dinamo! Cine apără poarta “câinilor” în derby. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Prezent la hotelul Simonei Halep, Gică Hagi a recunoscut: 'Am o poftă teribilă...
iamsport.ro
Prezent la hotelul Simonei Halep, Gică Hagi a recunoscut: 'Am o poftă teribilă de a mă întoarce la națională!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!