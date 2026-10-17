Sport

Accidentare „horror” pentru Dibu Martinez! Meciul lui Chelsea a fost întrerupt, iar argentinianul a părăsit terenul pe targă

Dragoș Petrescu
17.10.2026 | 16:43
Accidentare horror pentru Dibu Martinez Meciul lui Chelsea a fost intrerupt iar argentinianul a parasit terenul pe targa
ULTIMA ORĂ
Dibu Martinez a părăsit terenul pe targă după o ciocnire aeriană cu Branthwaite // FOTO: captură Amazon Prime
Dibu Martinez a suferit o accidentare cumplită la cap, iar meciul lui Chelsea a fost oprit timp de peste 10 minute! Argentinianul a părăsit terenul pe targă.
ADVERTISEMENT

Chelsea s-a impus pe Hill Dickinson Park împotriva celor de la Everton, scor 2-0, în primul duel al rundei cu numărul #7 din Premier League. Pedro Neto a marcat ambele goluri ale trupei lui Xabi Alonso, care a urcat pe locul 4 în clasament. Pentru londonezi a existat însă și un moment extrem de tensionat, progatonistul fiind portarul Dibu Martinez, care a părăsit terenul pe targă după o accidentare cumplită la cap.

Dibu Martinez a părăsit terenul pe targă după o ciocnire aeriană cu fundașul lui Everton! Meciul a fost întrerupt timp de 11 minute

Evenimentul nefericit s-a petrecut în minutul 66 al partidei din Liverpool, la o faza fixă a gazdelor. Dibu Martinez și Jarred Branthwaite au fost implicați într-un duel aerian, cei doi ciocnindu-se cap în cap, iar ulterior, goalkeeper-ul argentinian a rămas întins pe gazon. Echipa medicală a intervenit prompt, acordându-i îngrijiri medicale acestuia.

ADVERTISEMENT

Accidentarea s-a dovedit a fi însă una mult mai gravă decât s-a crezut inițial, dat fiind faptul că medicii au stat pe gazon timp de aproximativ 11 minute pentru a-l stabiliza pe Martinez. Ulterior, acesta a fost așezat pe targă și scos de pe teren, iar în poarta londonezilor și-a făcut ulterior apariția belgianul Mike Penders, care a bifat astfel primele minute în tricoul lui Chelsea în Premier League.

Chelsea a urcat pe locul 4 în Premier League

În urma succesului obținut pe terenul lui Everton, trupa lui Xabi Alonso a ajuns la borna cu numărul 13 și a urcat momentan pe poziția a 4-a în Premier League, fiind la cinci puncte distanță de liderul Manchester City, „cetățenii” urmând să dea piept pe teren propriu cu nou-promovata Ipswich Town.

ADVERTISEMENT
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita...
Digi24.ro
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

De cealaltă parte, „caramelele” au înregistrat primul eșec stagional în campionat și au coborât pe locul 6, având în continuare 10 puncte după primele șapte etape. În runda viitoare din Premier League, Chelsea va da piept cu Tottenham pe teren propriu, în timp ce Everton se va deplasa pe Emirates, pentru disputa cu campioana en-titre Arsenal.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu...
Digisport.ro
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
Cum a ajuns portarul Corvinului să fie botezat de Daniel Pancu! Fotografia de...
Fanatik
Cum a ajuns portarul Corvinului să fie botezat de Daniel Pancu! Fotografia de colecție pe care nici antrenorul Rapidului nu o are
Premier League, live, etapa 7. Everton – Chelsea, primul meci al zilei, se...
Fanatik
Premier League, live, etapa 7. Everton – Chelsea, primul meci al zilei, se joacă ACUM! Emiliano Martinez a părăsit terenul pe targă
Reacții extrem de dure după accidentarea lui Robicek! Acuzații grave la adresa arbitrului...
Fanatik
Reacții extrem de dure după accidentarea lui Robicek! Acuzații grave la adresa arbitrului și a adversarului: „Caracter de câine!”
Tags:
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Uluitor! De ce Helmuth Duckadam n-a câștigat Balonul de Aur în 1986: 'Te...
iamsport.ro
Uluitor! De ce Helmuth Duckadam n-a câștigat Balonul de Aur în 1986: 'Te umflă râsul dacă îți spun cine a luat trofeul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!