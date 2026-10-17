Accidentare „horror” pentru Dibu Martinez! Meciul lui Chelsea a fost întrerupt, iar argentinianul a părăsit terenul pe targă

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Chelsea s-a impus pe Hill Dickinson Park împotriva celor de la Everton, scor 2-0, în primul duel al . Pedro Neto a marcat ambele goluri ale trupei lui Xabi Alonso, care a urcat pe locul 4 în clasament. Pentru londonezi a existat însă și un moment extrem de tensionat, progatonistul fiind portarul Dibu Martinez, care a părăsit terenul pe targă după o accidentare cumplită la cap.

Dibu Martinez a părăsit terenul pe targă după o ciocnire aeriană cu fundașul lui Everton! Meciul a fost întrerupt timp de 11 minute

Evenimentul nefericit s-a petrecut în minutul 66 al partidei din Liverpool, la o faza fixă a gazdelor. Dibu Martinez și Jarred Branthwaite au fost implicați într-un duel aerian, cei doi ciocnindu-se cap în cap, iar ulterior, goalkeeper-ul argentinian a rămas întins pe gazon. Echipa medicală a intervenit prompt, acordându-i îngrijiri medicale acestuia.

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Accidentarea s-a dovedit a fi însă una mult mai gravă decât s-a crezut inițial, dat fiind faptul că medicii au stat pe gazon timp de aproximativ 11 minute pentru a-l stabiliza pe Martinez. Ulterior, acesta a fost așezat pe targă și scos de pe teren, iar în poarta londonezilor și-a făcut ulterior apariția belgianul Mike Penders, care a bifat astfel primele minute în tricoul lui Chelsea în Premier League.

Dibu Martínez sufrió un fuerte choque de cabezas con Branthwaite y se fue en camilla. Esperemos que no sea nada grave 🙏 https://t.co/e6AXQnsnC4 — Bolavip Argentina (@BolavipAr)

Chelsea a urcat pe locul 4 în Premier League

În urma succesului obținut pe terenul lui Everton, trupa lui Xabi Alonso a ajuns la borna cu numărul 13 și a urcat momentan pe poziția a 4-a în Premier League, fiind la cinci puncte distanță de liderul , „cetățenii” urmând să dea piept pe teren propriu cu nou-promovata Ipswich Town.

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De cealaltă parte, „caramelele” au înregistrat primul eșec stagional în campionat și au coborât pe locul 6, având în continuare 10 puncte după primele șapte etape. În runda viitoare din Premier League, Chelsea va da piept cu Tottenham pe teren propriu, în timp ce Everton se va deplasa pe Emirates, pentru disputa cu campioana en-titre Arsenal.