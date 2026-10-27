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Accidentare importantă la FCSB! Ar putea rata deplasarea în Ardeal. Exclusiv

Cristi Coste
27.10.2026 | 08:55
Accidentare importanta la FCSB Ar putea rata deplasarea in Ardeal Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ofri Arad ar putea fi indisponibil pentru meciurile pe care FCSB le va juca în Ardeal în această săptămână. Sursă foto: Colaj FANATIK
Ofri Arad este incert pentru meciurile pe care FCSB le va disputa în Ardeal în această săptămână. Mijlocașul israelian a acuzat dureri la spate și ar putea fi lăsat la București.
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FCSB a ajuns la trei victorii consecutive după 4-1 pe Arena Națională cu Rapid, dar următoarea perioadă rămâne foarte complicată. Echipa lui Laurențiu Reghecampf are două meciuri programate în Ardeal în această săptămână, la Bistrița în Cupă și la Cluj în campionat.

Ofri Arad ar putea fi indisponibil pentru următoarele două meciuri pe care le va juca FCSB, ambele în Ardeal. Israelianul acuză probleme la spate

Ofri Arad, 28 de ani, ar putea fi indisponibil pentru deplasarea în Ardeal. De altfel, israelianul nu a fost în lot nici la partida cu Rapid și a văzut meciul din lojă, alături de un alt absent de marcă, Denis Drăguș, și de Mihai Stoica. Arad acuză probleme la spate, iar o decizie în privința sa ar urma să se ia în cursul zilei de marți.

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FCSB va pleca miercuri după-masă spre Bistrița, acolo unde va juca joi în Cupa României. Ofri Arad va face deplasarea alături de lotul lui Laurențiu Reghecampf doar dacă va rezista fără dureri la antrenamentul de marți. În cazul în care problemele vor persista, israelianul ar urma să rămână la București pentru a-și continua recuperarea.

O eventuală absență a lui Ofri Arad ar fi importantă pentru Laurențiu Reghecampf, care are nevoie de cât mai mulți jucători pentru a face o rotație și în perspectiva meciului de la Cluj, programat luni, 2 noiembrie. Pentru ca apoi, pe 7 noiembrie, FCSB să aibă ultimul joc înaintea pauzei provocată de meciurile naționalei, pe Arena Națională, contra Corvinului.

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Ofri Arad, marcator în Champions League pentru Kairat Almaty, și-a pierdut locul de titular la FCSB. Gigi Becali l-a criticat după 2-1 cu Voluntari

Ofri Arad a jucat ultima dată în partida pe care FCSB a câștigat-o pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1. A intrat atunci imediat după pauză. Dar evoluțiile din acest sezon nu au fost pe placul lui Gigi Becali, care a transmis că israelianul va avea șanse mici la titularizare în următoarea perioadă. Mai ales că patronul FCSB a început să agreeze și varianta cu Radunovic la mijlocul terenului, de care nu voia să audă în trecut.

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„Cu Voluntari am fost praf când au intrat Joao Paulo și Ofri Arad. Arad, pac cu latul în spate, la fundași centrali. Cred că îi e frică să joace. Pe Muhar cine îl mai scoate? Nimeni nu-l mai scoate nici pe Radunovic. Joacă cu Radunovic și Muhar acolo”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Ofri Arad a ajuns la FCSB după despărțirea de Kairat Almaty, pentru care a și reușit să marcheze în Champions League, la Milano, în înfrângerea cu Inter, scor 1-2. Gigi Becali a anunțat că a făcut un efort financiar de aproximativ 400.000 de euro, cu tot cu comisioane și primă de instalare, pentru a-l aduce pe internaționalul israelian.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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