Accidentare înainte de Universitatea Craiova – Getafe! A părăsit terenul în lacrimi și ratează duelul de pe „Oblemenco“

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Universitatea Craiova primește o veste importantă înaintea duelului cu Getafe din prima etapă a UEFA Conference League. Zaid Romero, unul dintre oamenii de bază ai defensivei formației spaniole, s-a accidentat în partida cu FC Barcelona, pierdută cu 0-3 și nu va fi apt pentru meciul programat joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Zaid Romero s-a accidentat în meciul cu Barcelona și ratează duelul cu Universitatea Craiova

Fundașul argentinian în vârstă de 26 de ani a fost nevoit să părăsească terenul înainte de pauză, acuzând o problemă musculară. Romero a ieșit în lacrimi, iar primele informații medicale au indicat o accidentare la nivelul cvadricepsului piciorului stâng: „Zaid spune că a simțit o înțepătură musculară. Trebuie să așteptăm rezultatele investigațiilor”, a declarat antrenorul lui Getafe, Jose Bordalas, citat de Marca.

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Ulterior, clubul a anunțat că fundașul a suferit o problemă musculară la cvadricepsul stâng și că urma să efectueze investigații pentru stabilirea diagnosticului. Indisponibilitatea sa pentru confruntarea de la Craiova reprezintă o pierdere pentru formația spaniolă. Bordalas va trebui, astfel, să încerce să găsească o soluție pentru centrul defensivei, având în vedere că .

Romero a ajuns la Getafe în ianuarie, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior a fost transferat definitiv pentru aproximativ cinci milioane de euro. Spaniolii au mizat pe el ca pe unul dintre jucătorii importanți ai apărării, astfel că absența sa vine într-un moment delicat, chiar înaintea debutului în grupa de Conference League.

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5 milioane de euro a plătit Getafe pentru transferul definitiv al lui Romero

Universitatea Craiova are și ea probleme de lot înaintea meciului european

Nici Universitatea Craiova nu traversează o perioadă lipsită de probleme medicale. , ambii având nevoie de aproximativ o lună pentru recuperare, potrivit informațiilor FANATIK.

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Fundașul central Adrian Rus a suferit o , fără ca ligamentul încrucișat să fie afectat. Acesta va mai avea nevoie de aproximativ o lună de recuperare, ceea ce înseamnă că ar putea reveni pe gazon abia după următoarea pauză dedicată echipelor naționale, din luna noiembrie. La rândul său, atacantul nigerian Monday Etim a acuzat probleme în partida cu FCSB și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a reveni pe teren. Astfel, nigerianul nu va fi apt pentru meciurile din luna octombrie, din SuperLigă și Conference League, iar estimarea este că , în funcție de evoluția recuperării.

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Programul Universității Craiova în Conference League: