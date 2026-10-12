Sport

Accidentare înainte de Universitatea Craiova – Getafe! A părăsit terenul în lacrimi și ratează duelul de pe „Oblemenco“

Tibi Cocora
12.10.2026 | 14:40
Accidentare inainte de Universitatea Craiova Getafe A parasit terenul in lacrimi si rateaza duelul de pe Oblemenco
SPECIAL FANATIK
Getafe are probleme înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League. Foto: Colaj Fanatik.
Getafe are probleme înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League. Zaid Romero s-a accidentat în partida cu Barcelona și nu va fi apt pentru duelul din Bănie.
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Universitatea Craiova primește o veste importantă înaintea duelului cu Getafe din prima etapă a UEFA Conference League. Zaid Romero, unul dintre oamenii de bază ai defensivei formației spaniole, s-a accidentat în partida cu FC Barcelona, pierdută cu 0-3 și nu va fi apt pentru meciul programat joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Zaid Romero s-a accidentat în meciul cu Barcelona și ratează duelul cu Universitatea Craiova

Fundașul argentinian în vârstă de 26 de ani a fost nevoit să părăsească terenul înainte de pauză, acuzând o problemă musculară. Romero a ieșit în lacrimi, iar primele informații medicale au indicat o accidentare la nivelul cvadricepsului piciorului stâng: „Zaid spune că a simțit o înțepătură musculară. Trebuie să așteptăm rezultatele investigațiilor”, a declarat antrenorul lui Getafe, Jose Bordalas, citat de Marca.

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Ulterior, clubul a anunțat că fundașul a suferit o problemă musculară la cvadricepsul stâng și că urma să efectueze investigații pentru stabilirea diagnosticului. Indisponibilitatea sa pentru confruntarea de la Craiova reprezintă o pierdere pentru formația spaniolă. Bordalas va trebui, astfel, să încerce să găsească o soluție pentru centrul defensivei, având în vedere că principalul atacant al oltenilor, Assad Al-Hamlawi, este în mare formă.

Romero a ajuns la Getafe în ianuarie, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior a fost transferat definitiv pentru aproximativ cinci milioane de euro. Spaniolii au mizat pe el ca pe unul dintre jucătorii importanți ai apărării, astfel că absența sa vine într-un moment delicat, chiar înaintea debutului în grupa de Conference League.

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Universitatea Craiova are și ea probleme de lot înaintea meciului european

Nici Universitatea Craiova nu traversează o perioadă lipsită de probleme medicale. Adrian Rus și Monday Etim sunt indisponibili, ambii având nevoie de aproximativ o lună pentru recuperare, potrivit informațiilor FANATIK.

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Fundașul central Adrian Rus a suferit o întindere de gradul 1 la ligamentul colateral al genunchiului, fără ca ligamentul încrucișat să fie afectat. Acesta va mai avea nevoie de aproximativ o lună de recuperare, ceea ce înseamnă că ar putea reveni pe gazon abia după următoarea pauză dedicată echipelor naționale, din luna noiembrie. La rândul său, atacantul nigerian Monday Etim a acuzat probleme în partida cu FCSB și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru a reveni pe teren. Astfel, nigerianul nu va fi apt pentru meciurile din luna octombrie, din SuperLigă și Conference League, iar estimarea este că ar putea reveni la dispoziția staff-ului tehnic în aproximativ o lună, în funcție de evoluția recuperării.

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Programul Universității Craiova în Conference League: 

  • Universitatea Craiova – Getafe, 15 octombrie, 19:45
  • Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova, 22 octombrie, 19:45
  • Universitatea Craiova – KF Egnatia, 5 noiembrie, 22:00
  • Brighton – Universitatea Craiova, 26 noiembrie, 19:45
  • Kairat Almaty – Universitatea Craiova, 10 decembrie, 17:30
  • Universitatea Craiova – FC Copenhaga, 17 decembrie, 22:00
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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