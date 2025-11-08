Sport

Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt – FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi ratează meciul

Accidentare stupidă suferită de un fotbalist chiar înaintea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. S-a „rupt” pe scara autocarului și nu va juca în partida de la Sibiu
Cristian Măciucă
08.11.2025 | 21:31
Accidentare incredibila inainte de Hermannstadt FCSB Sa rupt pe scara autocarului si rateaza meciul
Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt - FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi ratează meciul. FOTO: sportpictures.eu
Cătălin Căbuz (29 de ani) a suferit o accidentare stupidă înaintea meciului Hermannstadt – FCSB, din etapa a 16-a a sezonului regulat. Din acest motiv, goalkeeperul născut la Avrig e OUT pentru partida de duminică seara.

Cătălin Căbuz, accidentare stupidă înainte de Hermannstadt – FCSB

În etapa a 16-a a SuperLigii, Hermannstadt va primi vizita campioanei FCSB. Meciul de la Sibiu este programat duminică, 9 noiembrie, de la ora 20:30. Pentru vizita roș-albaștrilor, Marius Măldărășanu nu se va putea baza pe serviciile lui Cătălin Căbuz.

Goalkeeperul în vârstă de 29 ani este accidentat după ce a căzut pe scara autocarului. Căbuz s-a tăiat la genunchi și nu îl va putea ajuta Marius Măldărășanu la partida cu FCSB. Hermannstadt mai are în lot doi portari, pe Vlad Muțiu și pe Ionuț Rus.

„Căbuz a alunecat pe scara autocarului, s-a tăiat la genunchi, are trei copici. Și Vlad Muțiu a pățit o chestie în casă. Sunt chestii care ne-au amuzat, mai mult de atâta nu avem ce face”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit oradesibiu.ro.

Căbuz a fost doar rezervă la ultimul meci al lui Hermannstadt

Cătălin Căbuz, portarul titular al lui Hermannstadt, nu s-a aflat între buturi nici la precedenta partidă a sibienilor. Poarta lui Hermannstadt a fost apărată de Muțiu în înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 1-3. În acest sezon de SuperLiga, Căbuz a apărut în 14 meciuri, a încasat 20 de goluri și a păstrat doar o dată poarta intactă.

Ce jucători îi lipsesc lui Măldărășanu pentru partida cu FCSB

Cătălin Căbuz nu este singurul nume important pe care Marius Măldărășanu nu îl va avea la dispoziție la meciul cu FCSB. Antrenorul sibienilor nu se va putea baza nici pe serviciile lui Vahid Selimovic, eliminat în meciul cu Oțelul, și nici pe Nana Antwi, fotbalist împrumutat de la campioana României. 

În turul sezonului regulat, FCSB și Hermannstadt au remizat pe Ghencea, scor 1-1. Atunci, campioana en-titre a smuls un punct grație golului marcat în prelungiri de Alexandru Stoian.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
