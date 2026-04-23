Doi jucători de la Dinamo, OUT în primele 30 de minute cu Universitatea Craiova! Probleme mari pentru Zeljko Kopic

În timpul celei de-a doua semifinale a Cupei României Betano, Andrei Mărginean a început titular în derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, însă nu a putut sta foarte multe pe teren din cauza unei accidentări ce a părut a fi o o problemă la nivel muscular. Mijlocașul „câinilor” a fost schimbat după doar 10 minute.

Andrei Mărginean, scos pe brațe în Dinamo – Universitatea Craiova

În acest an, semifinalele Cupei României aduc suporterilor meciuri tari. „Final Four-ul” a fost alcătuit din Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova și FC Argeș, toate patru echipe ce evoluează în play-off-ul SuperLigii României. Dinamo și Universitatea se întâlnesc din nou după o lună de la ultimul duel, în care oltenii s-au impus cu 1-0.

Zeljko Kopic a început partida cu Andrei Mărginean titular, însă mijlocașul în vârstă de 24 de ani nu a rezistat decât 10 minute pe teren. După un contraatac al oltenilor, Mărginean s-a așezat pe gazon și a solicitat intervenția medicilor, semnalând dureri puternice în zona bicepsului femural. După câteva minute pe gazon, Mărginean a fost scos pe brațe și înlocuit cu Danny Armstrong.

Opruț, înlocuit prematur de Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a primit două lovituri importante în prima repriză a duelului cu Universitatea Craiova. La aproximativ 20 de minute după înlocuirea lui Andrei Mărginean, antrenorul croat s-a văzut nevoit să îl schimbe de pe teren și pe Raul Opruț, locul acestuia pe teren fiind luat de către Valentin Țicu.

Fundașul stânga a acuzat dureri la genunchi și nu a putut continua duelul de pe Arena Națională, fiind schimbat după 32 de minute. Vestea este una proastă și pentru , iar Raul Opruț era cu siguranță unul dintre jucătorii monitorizați.