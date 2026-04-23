Doi jucători de la Dinamo, OUT în primele 30 de minute cu Universitatea Craiova! Probleme mari pentru Zeljko Kopic

În timpul celei de-a doua semifinale a Cupei României Betano, Andrei Mărginean a început titular în derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, însă nu a putut sta foarte multe pe teren din cauza unei accidentări ce a părut a fi o o problemă la nivel muscular. Mijlocașul „câinilor” a fost schimbat după doar 10 minute.
În acest an, semifinalele Cupei României aduc suporterilor meciuri tari. „Final Four-ul” a fost alcătuit din Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova și FC Argeș, toate patru echipe ce evoluează în play-off-ul SuperLigii României. Dinamo și Universitatea se întâlnesc din nou după o lună de la ultimul duel, în care oltenii s-au impus cu 1-0. În prima semifinală, U Cluj s-a calificat la penalty-uri în fața piteștenilor.
În partida de joi seară, de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a început partida cu Andrei Mărginean titular, însă mijlocașul în vârstă de 24 de ani nu a rezistat decât 10 minute pe teren. După un contraatac al oltenilor, Mărginean s-a așezat pe gazon și a solicitat intervenția medicilor, semnalând dureri puternice în zona bicepsului femural. După câteva minute pe gazon, Mărginean a fost scos pe brațe și înlocuit cu Danny Armstrong.
Zeljko Kopic a primit două lovituri importante în prima repriză a duelului cu Universitatea Craiova. La aproximativ 20 de minute după înlocuirea lui Andrei Mărginean, antrenorul croat s-a văzut nevoit să îl schimbe de pe teren și pe Raul Opruț, locul acestuia pe teren fiind luat de către Valentin Țicu.
Fundașul stânga a acuzat dureri la genunchi și nu a putut continua duelul de pe Arena Națională, fiind schimbat după 32 de minute. Vestea este una proastă și pentru Gică Hagi, FANATIK anunțând în exclusivitate că selecționnerul va asista la partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, iar Raul Opruț era cu siguranță unul dintre jucătorii monitorizați.