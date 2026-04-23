Doi jucători de la Dinamo, OUT în primele 30 de minute cu Universitatea Craiova! Probleme mari pentru Zeljko Kopic

Alarmă la Dinamo! Un jucător al „câinilor” a părăsit terenul după doar 10 minute pe terenul de joc în derby-ul cu Universitatea Craiova, în urma unei accidentări.
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
23.04.2026 | 21:01
Doi jucatori de la Dinamo OUT in primele 30 de minute cu Universitatea Craiova Probleme mari pentru Zeljko Kopic
Andrei Mărginean a fost înlocuit în minutul 10 al partidei dintre Dinamo și U Craiova, din Cupa României Betano. Foto: FANATIK
În timpul celei de-a doua semifinale a Cupei României Betano, Andrei Mărginean a început titular în derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, însă nu a putut sta foarte multe pe teren din cauza unei accidentări ce a părut a fi o o problemă la nivel muscular. Mijlocașul „câinilor” a fost schimbat după doar 10 minute.

Andrei Mărginean, scos pe brațe în Dinamo – Universitatea Craiova

În acest an, semifinalele Cupei României aduc suporterilor meciuri tari. „Final Four-ul” a fost alcătuit din Dinamo, U Cluj, Universitatea Craiova și FC Argeș, toate patru echipe ce evoluează în play-off-ul SuperLigii României. Dinamo și Universitatea se întâlnesc din nou după o lună de la ultimul duel, în care oltenii s-au impus cu 1-0. În prima semifinală, U Cluj s-a calificat la penalty-uri în fața piteștenilor.

În partida de joi seară, de pe Arena Națională, Zeljko Kopic a început partida cu Andrei Mărginean titular, însă mijlocașul în vârstă de 24 de ani nu a rezistat decât 10 minute pe teren. După un contraatac al oltenilor, Mărginean s-a așezat pe gazon și a solicitat intervenția medicilor, semnalând dureri puternice în zona bicepsului femural. După câteva minute pe gazon, Mărginean a fost scos pe brațe și înlocuit cu Danny Armstrong.

Opruț, înlocuit prematur de Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a primit două lovituri importante în prima repriză a duelului cu Universitatea Craiova. La aproximativ 20 de minute după înlocuirea lui Andrei Mărginean, antrenorul croat s-a văzut nevoit să îl schimbe de pe teren și pe Raul Opruț, locul acestuia pe teren fiind luat de către Valentin Țicu.

Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară...
Digi24.ro
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917

Fundașul stânga a acuzat dureri la genunchi și nu a putut continua duelul de pe Arena Națională, fiind schimbat după 32 de minute. Vestea este una proastă și pentru Gică Hagi, FANATIK anunțând în exclusivitate că selecționnerul va asista la partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, iar Raul Opruț era cu siguranță unul dintre jucătorii monitorizați.

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o...
Digisport.ro
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Dinamo – Universitatea Craiova 0-0, live video în semifinalele Cupei României Betano. Oltenii...
Fanatik
Dinamo – Universitatea Craiova 0-0, live video în semifinalele Cupei României Betano. Oltenii forțează pe finalul primei reprize
Gică Hagi, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova, așa cum Fanatik a dezvăluit....
Fanatik
Gică Hagi, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova, așa cum Fanatik a dezvăluit. Alături de cine urmărește selecționerul partida. Update exclusiv
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare...
Fanatik
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Previziunea lui Mircea Lucescu: 'Ăsta va fi cel mai mare jucător al României!'....
iamsport.ro
Previziunea lui Mircea Lucescu: 'Ăsta va fi cel mai mare jucător al României!'. Despre cine vorbea
