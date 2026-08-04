Accidentare neobișnuită pentru un fotbalist cu 50 de selecții la națională! Medicii, uluiți de diagnostic

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a suferit o leziune gravă la pancreas în urma unei ciocniri violente cu un adversar, pe teren, în Brazilia. Yannick Bolasie, în vârstă de 37 de ani, a fost transportat la spital în timpul meciului de duminică din Cupa Braziliei, disputat de Chapecoense împotriva echipei Cruzeiro.

Congolezul Bolasie a suferit o leziune de pancreas

Fostul jucător de la Crystal Palace, Everton și Aston Villa a fost lovit de jucătorul advers, Kaique Kenji, chiar la finalul primei reprize. Cei doi jucători s-au luptat pentru minge în interiorul careului de pedeapsă, iar congolezul a căzut la pământ, zvârcolindu-se.

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El ținea mâinile în zona stomacului și țipa de durere, iar medicii au intervenit rapid pe teren. Bolasie a putut părăsi terenul la scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale, dar nu a mai putut continua în repriza a doua.

Ulterior, din cauza durerilor, el a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite, acolo unde medicii au constatat că el a suferit o leziune la pancreas. O accidentare extrem de rară în fotbal, pentru care va avea nevoie de câteva săptămâni de recuperare.

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Lovitura se poate agrava în câteva ore

Pancreasul este situat adânc în abdomen, în spatele stomacului. O leziune poate evolua în câteva ore sau zile spre complicații majore, cum ar fi hemoragiile interne sau pseudochisturile. Pancreasul produce enzime puternice și în urma unui impact, aceste enzime pot bloca canalele sau se pot revărsa, provocând o inflamație severă numită pancreatită traumatică.

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A jucat de 50 de ori pentru RD Congo

Bolasie a ajuns la Chapecoense, la începutul acestui an. El a impresionat în Premier League, unde a petrecut primele patru sezoane la Crystal Palace, înregistrând 144 de apariții în toate competițiile și marcând de 13 ori.

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Performanțele sale i-au adus un transfer de 25 de milioane de lire sterline la Everton în 2016, urmat de perioade petrecute la Aston Villa, Middlesbrough și Swansea. El are cetățenie engleză, deși este născut în Franța, la Lyon, din părinți congolezi.

De când a părăsit Anglia, Bolasie a evoluat la Anderlecht, Sporting Lisabona, în Turcia, la Caykur Rizespor, actuala echipă a lui Valentin Mihăilă, iar apoi a ajuns în Brazilia, mai întâi la și Criciuma, apoi la Cruzeiro și, din 2026, la Chapecoense.