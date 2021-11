Motiv de îngrijorare la PSG. Accidentarea lui Neymar, mai gravă decât se aștepta. Poate rata derby-ul cu Manchester City

Neymar se confruntă cu noi probleme medicale, iar acest lucru îi dă bătăi de cap antrenorului de la PSG, Mauricio Pochettino. Superstarul brazilian n-a jucat în derby-ul cu Argentina, din preliminariile lui World Cup 2022, iar acum poate rata un nou meci tare.

Miercuri, 24 noiembrie, vicecampioana Franței joacă în Champions League pe terenul lui Manchester City.

Cele două super puteri ale Europei se bat pentru prima poziție din grupa A. Englezii sunt lideri cu nouă puncte, unul peste PSG.

Cât de gravă este accidentarea lui Neymar. Poate rata Manchester City – PSG

Anunțul că Neymar s-a accidentat a venit chiar înainte de Argentina – Brazilia, .

„După antrenamentul de dimineaţă, Neymar a acuzat dureri la coapsă.

Fără a putea face teste suplimentare, staff-ul a decis ca jucătorul să nu facă deplasarea”, au anunţat oficialii Federaţiei Braziliene de Fotbal.

Acum au apărut și detalii suplimentare legate de starea de sănătate a lui „Ney”. a anunțat că nu e nicio șansă ca atacantul să fie în lot pentru următorul meci din Ligue 1, acolo unde PSG primește vizita lui Nantes.

Partida este programată sâmbătă, 20 noiembrie, cu doar patru zile înainte de City – PSG.

Neymar, acuzat că a petrecut în club și că „s-a dat lovit”

După ce a ratat meciul dintre Argentina și Brazilia, încheiat la egalitate 0-0, Neymar a primit valuri de critici în țara natală. .

„Neymar are dreptul să iasă dacă are zi liberă, dar în câteva zile e meci împotriva Argentinei. A avut zile libere sâmbătă și duminică, iar luni a venit spunând că are dureri la adductor?

Primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă când jocul împotriva Columbiei s-a terminat era să-și pună gheață. Ce a făcut Neymar? S-a dus noaptea la un club unde merg toate celebritățile. Acesta este jucătorul care reprezintă Brazilia.

Iar pentru meciul cu Argentina are dureri la mușchiul adductor? Că a dansat după meci cu o pălărie de cowboy este un lucru impresionant, dar oricine are dureri de adductor sau dureri musculare nu dansează ca el”, a afirmat Neto, moderatorul emisiunii „Os donos da bola”