Accidentare serioasă! Amicalul Rapid – Genoa s-a sfârșit teribil pentru titularul echipei

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Genoa s-a deplasat la București în pauza competițională pentru a disputa un meci amical contra Rapidului, ambele grupări fiind patronate de Dan Șucu. Din nefericire pentru „grifoni”, atacantul Lorenzo Colombo (24 de ani), titularizat de Daniele De Rossi pentru partida din Giulești, s-a accidentat spre finalul primei reprize.

Titularul de la Genoa s-a accidentat în amicalul cu Rapid! Daniele De Rossi, furios la marginea terenului

Cu puțin timp înainte de pauza meciului amical, Lorenzo Colombo s-a accidentat în careul Rapidului și a avut nevoie de intervenția echipei medicale. După mai multe minute în care a primit îngrijiri, atacantul celor de la Genoa s-a îndreptat spre vestiare, însă a avut nevoie de sprijinul medicilor. În momentul în care a văzut că atacantul s-a accidentat, Daniele De Rossi a devenit extrem de nervos la marginea terenului.

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Colombo a fost înlocuit la pauză, pe teren întrând Marcelo Vaz. a deplasat la București un lot cu mulți jucători de la formația Primavera, inclusiv , fiul fostului fotbalist de la Real Madrid și AC Milan. Brazilianul a fost titularizat de Daniele De Rossi, care nu s-a putut baza pe fotbaliștii convocați la echipele naționale.

Lorenzo Colombo, jucător de bază pentru Genoa

Pierderea lui Lorenzo Colombo ar fi una importantă pentru Genoa, deoarece atacantul a evoluat ca titular în primele 5 meciuri oficiale disputate în noul sezon. Acesta nu a marcat până acum, însă a oferit două pase decisive, în eșecurile cu Como, 1-4 și Parma, 1-2. Genoa a achitat 7 milioane de euro în această vară pentru a-l transfera definitiv pe Colombo de la AC Milan.

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Atacantul italian a evoluat pentru „grifoni” și în sezonul trecut, sub formă de împrumut, reușind să marcheze de 7 ori în Serie A. În absența lui Colombo, Daniele De Rossi se mai poate baza în atac pe Vitinha, Milutin Osmajic și tânărul Joi Nuredini (19 ani). Din lot mai face parte și austriacul Elias Havel, însă acesta este la rândul său accidentat.