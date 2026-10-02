Sport

Accidentare serioasă! Amicalul Rapid – Genoa s-a sfârșit teribil pentru titularul echipei

Un fotbalist care a evoluat ca titular în amicalul dintre Rapid și Genoa a părăsit terenul cu puțin timp înainte de pauză din cauza unei accidentări. Antrenorul său a „explodat” la marginea terenului.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
02.10.2026 | 20:36
Accidentare serioasa Amicalul Rapid Genoa sa sfarsit teribil pentru titularul echipei
ULTIMA ORĂ
Atacantul lui Genoa, Lorenzo Colombo (24 de ani), s-a accidentat în meciul amical cu Rapid. FOTO: FANATIK
ADVERTISEMENT

Genoa s-a deplasat la București în pauza competițională pentru a disputa un meci amical contra Rapidului, ambele grupări fiind patronate de Dan Șucu. Din nefericire pentru „grifoni”, atacantul Lorenzo Colombo (24 de ani), titularizat de Daniele De Rossi pentru partida din Giulești, s-a accidentat spre finalul primei reprize.

Titularul de la Genoa s-a accidentat în amicalul cu Rapid! Daniele De Rossi, furios la marginea terenului

Cu puțin timp înainte de pauza meciului amical, Lorenzo Colombo s-a accidentat în careul Rapidului și a avut nevoie de intervenția echipei medicale. După mai multe minute în care a primit îngrijiri, atacantul celor de la Genoa s-a îndreptat spre vestiare, însă a avut nevoie de sprijinul medicilor. În momentul în care a văzut că atacantul s-a accidentat, Daniele De Rossi a devenit extrem de nervos la marginea terenului.

ADVERTISEMENT

Colombo a fost înlocuit la pauză, pe teren întrând Marcelo Vaz. Genoa a deplasat la București un lot cu mulți jucători de la formația Primavera, inclusiv Robinho Jr, fiul fostului fotbalist de la Real Madrid și AC Milan. Brazilianul a fost titularizat de Daniele De Rossi, care nu s-a putut baza pe fotbaliștii convocați la echipele naționale.

Lorenzo Colombo, jucător de bază pentru Genoa

Pierderea lui Lorenzo Colombo ar fi una importantă pentru Genoa, deoarece atacantul a evoluat ca titular în primele 5 meciuri oficiale disputate în noul sezon. Acesta nu a marcat până acum, însă a oferit două pase decisive, în eșecurile cu Como, 1-4 și Parma, 1-2. Genoa a achitat 7 milioane de euro în această vară pentru a-l transfera definitiv pe Colombo de la AC Milan.

ADVERTISEMENT
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce...
Digi24.ro
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe

Atacantul italian a evoluat pentru „grifoni” și în sezonul trecut, sub formă de împrumut, reușind să marcheze de 7 ori în Serie A. În absența lui Colombo, Daniele De Rossi se mai poate baza în atac pe Vitinha, Milutin Osmajic și tânărul Joi Nuredini (19 ani). Din lot mai face parte și austriacul Elias Havel, însă acesta este la rândul său accidentat.

ADVERTISEMENT
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000...
Digisport.ro
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Echipa de start a României cu Polonia, anunțată de Fanatik, confirmată oficial!
Fanatik
Echipa de start a României cu Polonia, anunțată de Fanatik, confirmată oficial!
Rapidiștii au înjurat, italienii au aplaudat! Front comun în Giulești împotriva marii rivale
Fanatik
Rapidiștii au înjurat, italienii au aplaudat! Front comun în Giulești împotriva marii rivale
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 3. Risto Radunovic de la FCSB, pasă de...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 3. Risto Radunovic de la FCSB, pasă de gol!
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român...
iamsport.ro
Hagi, Balaci sau Dobrin? Emil Grădinescu a ales cel mai bun fotbalist român din istorie: 'Un jucător complet'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!