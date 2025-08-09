Accidentare șocantă în NFL. Meciul a fost suspendat imediat, ambulanța a intrat de urgență pe teren. VIDEO

Meciul dintre Atlanta Falcons și Detroit Lions, din presezonul NFL, a fost suspendat după cu Morice Norris, jucătorul oaspeților, a suferit o accidentare gravă, fiind transportat cu ambulanța. Care este starea sportivului în acest moment.

ADVERTISEMENT

Momentul dramatic care a șocat NFL-ul

Atlanta Falcons a primit vizita celor de la Detroit Lions într-un duel din presezonul NFL, programat vineri, de la ora locală 19:00 (sâmbătă la ora 02:00 în România). În sfertul patru al meciului, la scorul de 17-10 pentru oaspeți, jocul a fost întrerupt după ce jucătorul celor de la Detroit, Morice Norris, a suferit o accidentare gravă la nivelul gâtului.

Cum s-a produs accidentarea lui Morice Norris

În timp ce încerca să îl blocheze pe Nathan Carter, Norris a fost lovit cu genunchiul în cap de adversarul său. Safety-ul celor de la Lions s-a prăbușit pe teren, inert, iar jocul a continuat timp de câteva secunde, înainte ca jucătorii și oficialii să realizeze ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Here's the hit on Morice Norris (#26) that knocked him out. Hopefully he'll be ok. — Dan Why-Ner (@ReallyDanWeiner)

Reacția instantanee a echipelor și oficialilor

Staff-urile medicale ale celor două formații au intervenit rapid pentru a-l ajuta pe Norris, iar după scurt timp, medicii au făcut semn ambulanței să intre pe teren, starea sportivului fiind în mod clar una gravă.

Cine este Morice Norris Jr. Profilul jucătorului

Născut pe 27 septembrie 2000, în orașul Fresno, din California, Morice Norris Jr. a practicat baschetul în copilărie, continuând să prioritizeze acest sport și la liceul Sanger Union. În ultimul an de liceu, a dat o probă pentru echipa de fotbal american, fiind convins de doi prieteni din copilărie, Arron Mosby și Jalen Moreno-Cropper, care aveau să ajungă mai apoi în NFL.

ADVERTISEMENT

În singurul său an la echipa de fotbal american a liceului, Norris a evoluat pe două poziții, cornerback și wide receiver. Acesta a fost liderul echipei la capitolul intercepții și a stabilit un nou record al școlii pentru cel mai lung touchdown.

ADVERTISEMENT

Parcursul de la Fresno State la Detroit Lions

Inițial, Norris a ales colegiul Orange Coast, deoarece a avut oportunitatea să joace atât baschet, cât și fotbal american. După doi ani, acesta nu a avut nicio ofertă pentru a continua și a luat în considerare o variantă extremă: să renunțe complet la sport. Totuși, acesta a sunat un antrenor secund al echipei de la colegiul Fresno State, care l-a informat că există o ședință de pregătire în următoarea zi.

ADVERTISEMENT

Sportivul s-a urcat în mașină și a condus aproape 1600 de kilometri în doar 15 ore pentru a fi prezent, sosind la fața locului cu doar două ore înainte de startul ședinței. Norris a profitat de oportunitate și a impresionat, primind un loc în echipă. Nu a fost eligibil pentru a juca în sezonul 2021, dar a primit o bursă în următorul an și a evoluat pentru Fresno State Bulldogs timp de două stagiuni.

Nici trecerea către fotbalul profesionist nu a fost una ușoară. Norris nu a fost ales de nicio echipă în draftul NFL din 2024, dar apoi a semnat cu Detroit Lions din postura de jucător liber de contract. În august 2024, echipa a renunțat la el din cauza unei accidentări, însă după doar o lună, sportivul a revenit la Lions, făcând parte din lotul de antrenament. În decembrie, Norris a făcut pasul către lotul principal.

Actualizări medicale oficiale

Norris a fost transportat la spital după accidentarea gravă suferită, iar antrenorul celor de la Detroit Lions, Dan Campbell, a oferit o primă reacție după ce jocul a fost suspendat. „Respiră, vorbește, este bine. Se mișcă. Acum medicii vor efectua mai multe teste”, a transmis tehnicianul, conform .

Declarația oficială a echipei Detroit Lions

La aproximativ trei ore după întreruperea jocului, cei de la Detroit Lions au oferit o reacție pe paginile oficiale. „Starea lui Morice Norris este stabilă, își poate mișca toate extremitățile. Va rămâne la Grady Memorial Hospital în Atlanta peste noapte, sub observația medicilor.

Dorim să mulțumim organizației Atlanta Falcons, echipei medicale de la Mercedes-Benz Stadium și medicilor și staff-ului de la spitalul Grady pentru ajutor”, a transmis gruparea din NFL.

Morice Norris is in stable condition and has feeling and movement in all his extremities. He will remain at Grady Memorial Hospital in Atlanta overnight for observation. We would like to thank the Atlanta Falcons organization, the EMS team at Mercedes-Benz Stadium and the… — Detroit Lions (@Lions)

Ce spun medicii despre acest tip de accidentare

„O lovitură severă în cap sau în zona gâtului poate provoca o fractură a gâtului. Sporturile care implică contact fizic violent, precum fotbalul american, hocheiul pe gheață, rugby-ul sau luptele prezintă un risc mai mare de fractură a gâtului.

O persoană cu o accidentare la nivelul gâtului nu trebuie mișcată fără îngrijire medicală competentă, care trebuie acordată imediat. Acest lucru este extrem de important, deoarece stabilitatea adecvată a coloanei cervicale este crucială pentru a evita provocarea oricărei alte leziuni. În situațiile în care a avut loc un traumatism la cap sau gât, este important să fie luată în considerare posibilitatea unei fracturi a gâtului”, precizează .

Protocolul NFL pentru accidentări la cap și gât

Ținând cont de pericolul existent în fotbalul american cu privire la astfel de accidentări, NFL are o comisie specială care se ocupă doar de acest lucru, dar și un .

„Dacă un jucător prezintă sau raportează un semn sau un simptom de comoție cerebrală, neuropraxia măduvei spinării sau o problemă este ridicată de un antrenor, medic, coechipier sau preparator fizic, jucătorul trebuie să fie adus imediat pe margine sau stabilizat pe teren, în funcție de situație, casca jucătorului trebuie înlăturată, iar acesta trebuie să fie supus întregii evaluări ‘NFL Sideline Concussion Assessment’, care trebuie să conțină, minim, următoarele:

Se va analiza dacă jucătorul suferă de pierderea cunoștinței, ataxie, confuzie sau amnezie. Dacă oricare dintre acestea există, jucătorul va fi dus în vestiar și nu va reveni în meci O analiză a accidentării, înainte, în timpul și după producerea acesteia O analiză a simptomelor de comoție cerebrală Toate întrebările ‘Maddocks’ (n.r. Unde suntem?, Ce repriză este?, Cine a marcat ultimul?, Pe ce post ai jucat săptămâna trecută?, A câștigat echipa ta ultimul meci?) O analiză video completă a accidentării Examen neurologic”, se precizează în protocolul NFL.

Când s-a luat decizia de suspendare a meciului

După accidentarea suferită de Norris, cei doi antrenori au căzut de acord ca meciul să nu continue, planul acestora fiind să lase timpul rămas să se scurgă. Afectați puternic de cele întâmplate, jucătorii s-au strâns la centrul terenului și s-au rugat pentru Morice Norris.

Prayers for Morice Norris man left the field in an ambulance. The players were going to let the clock run out. But NY just called the game Bigger than football fr 🙏🏻 — PePe (@CLEMSONPEPE)

Văzând aceste lucruri, organizatorii au decis ca meciul să fie suspendat cu 6 minute și jumătate înainte de final. Un oficial a confirmat faptul că decizia a sosit chiar de la sediul NFL din New York.

Precedente similare în istoria NFL

În istoria NFL au existat multe accidentări cumplite după astfel de contacte, iar unii jucători au pierdut enorm atât în cariera sportivă, cât și în afara terenului. Poate cel mai extrem exemplu este cel al lui Darryl Stingley, care a rămas paralizat după ce și-a fracturat două vertebre în urma unui contact foarte dur cu un adversar, în timpul unui meci între New England Patriots și Oakland Raiders, disputat în 1978.

În 2007, Kevin Everett, jucător la Buffalo Bills, a suferit o fractură a coloanei cervicale în timpul unui meci contra celor de la Denver Broncos. Inițial, medicii au afirmat că viața acestuia a fost pusă în pericol, iar șansele ca el să meargă din nou păreau foarte mici. Din fericire, sportivul și-a revenit și duce o viață normală, însă cariera sa în NFL s-a încheiat în acel moment.

Fotbalul american a fost cutremurat recent și de vești tragice în afara terenului. după o luptă grea cu cancerul, la doar un an după ce .