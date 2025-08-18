Sport

Accidentare teribilă în Superliga! Cum arată fotbalistul după fractura de piramidă nazală suferită. Foto

Un fotbalist din Superliga a suferit o lovitură teribilă în timpul meciului jucat luni și a fost diagnosticat cu fractură de piramidă nazală! Cum arată după momentul foarte dur
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 00:03
Accidentare teribila in Superliga Cum arata fotbalistul dupa fractura de piramida nazala suferita Foto
ULTIMA ORĂ
Imagine din meciul FC Argeș - Oțelul Galați 2-0. Sursă: Sport Pictures

Cosmin Dur-Bozoancă s-a lovit foarte puternic în zona feței în minutul 50 al meciului FC Argeș – Oțelul Galați 2-0, disputat în cursul zilei de luni la Mioveni în etapa a șasea din Superliga.

Cosmin Dur-Bozoancă a suferit o fractură de piramidă nazală, conform investigațiilor preliminare efectuate, în timpul meciului FC Argeș – Oțelul Galați 2-0 din etapa a șasea din Superliga

Impactul respectiv a fost atât de intens încât a fost nevoie ca portarul moldovenilor să fie înlocuit trei minute mai târziu cu Iustin Popescu. Mai mult, la finalul partidei „oțelarii” au informat că, din investigațiile preliminare, este foarte probabil ca goalkeeper-ul lor să fi suferit o fractură de piramidă nazală.

De asemenea, pe pagina oficială de Facebook a clubului din Galați a fost postată și o fotografie cu Dur-Bozoancă, aflat în spital, pe o targă, cu un bandaj în zona nasului, dar și cu o cicatrice destul de proeminentă, alături de mesajul:

„Portarul nostru Cosmin Dur-Bozoancă, accidentat în minutul 50 al partidei de la Mioveni, a suferit – conform examinărilor preliminare – o fractură de piramidă nazală care va necesita o intervenție chirurgicală. Coco, întreaga familie a Oțelului este alături de tine!”. 

Cum a comentat Laszlo Balint acest moment delicat pentru echipa sa: „Este frustrant, cred că ne-am dezechilibrat”

Interesant de remarcat este că această accidentare s-a produs cu ocazia unei faze în care în mod normal ar fi trebuit semnalizată o poziție de offside pe atacul piteștenilor, dar jocul a fost lăsat în primă fază să continue în baza protocolului VAR, chestiune semnalată și de antrenorul de la Oțelul la finalul meciului.

„Nu am văzut faza, dar pentru mine este frustrant că a fost lăsat ofsaidul. Se ajunge la accidentări ca astea, suntem alături de el. A fost un moment în care cred că ne-am dezechilibrat”, a spus Laszlo Balint, citat de digisport.ro.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
