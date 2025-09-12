Sport

Mihai Stoica a confirmat accidentarea groaznică de la FCSB: „Va sta un an!”

FCSB primește tot mai multe vești neplăcute despre jucătorii săi. Mihai Stoica a anunțat cine va sta un an de zile din cauza accidentării.
Mihai Dragomir
12.09.2025 | 19:27
Mihai Stoica a confirmat accidentarea groaznica de la FCSB Va sta un an
ULTIMA ORĂ
Mihai Popescu, Adrian Șut, Dawa și Edjouma, în FCSB - Rapid Foto: Sport Pictures

FCSB se întoarce la meciurile din campionat după pauza competițională, așteptând meciul cu Csikszereda din etapa a 9-a din SuperLiga. Mihai Stoica nu are deloc vești bune pentru campioana României, care a primit o nouă lovitură în cazul unui jucător important.

Joyskim Dawa ratează și sezonul acesta. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre fundașul FCSB-ului

Accidentat în primăvara acestui an la naționala Camerunului, Joyskim Dawa era așteptat ca în această toamnă să poată reveni pe terenul de joc. FCSB l-a trecut chiar pe lista UEFA pentru meciurile din grupa principală din Europa League.

Mihai Stoica a anunțat că fundașul central de 29 de ani va fi indisponibil un an de zile în total, ceea ce ar însemna ca întoarcerea sa să se producă abia în primăvara anului următor, iar mai mult de jumătate din acest sezon competițional să fie compromis pentru camerunez.

„Un an de zile o să stea. Bă, un an de zile!

Inițial, perioada de recuperare după operația suferită în Franța, după ruptura ligamentelor încrucișate și a ligamentului colateral, era de 7 luni, astfel că jucătorul era pregătit de joc la finalul lunii octombrie din acest an. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii: Șut s-a rupt acum. Dawa s-a rupt și un an de zile o să stea. Bă, un an de zile!

Vii de la un tip de pregătire cu un anumit tip de preparator fizic, te duci la alt tip de pregătire și se întâmplă. Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Nu vorbesc numai de ai noștri”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

Cum arată lotul FCSB-ului pentru Europa League și cum arată lotul pentru SuperLiga

La finalul perioadei de mercato, echipele de fotbal au fost nevoite să transmită lista cu lotul pe care îl vor folosi în fiecare competiție. FCSB a comunicat la rândul ei jucătorii eligibili pentru Europa League, dar și cei pentru SuperLiga:

FCSB, lotul pentru Europa League:

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima
  • Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic
  • Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan
  • Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam

FCSB, lotul pentru SuperLiga:

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima, Alexandru Popa
  • Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Andrei Dăncuș, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic, Ionuț Cercel
  • Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan
  • Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam, Alexandru Stoian
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
