Mihai Stoica a confirmat accidentarea groaznică de la FCSB: „Va sta un an!”

FCSB se întoarce la meciurile din campionat după pauza competițională, așteptând meciul cu Csikszereda din etapa a 9-a din SuperLiga. Mihai Stoica nu are deloc vești bune pentru campioana României, care a primit o nouă lovitură în cazul unui jucător important.
Accidentat în primăvara acestui an la naționala Camerunului, Joyskim Dawa era așteptat ca în această toamnă să poată reveni pe terenul de joc. FCSB l-a trecut chiar pe lista UEFA pentru meciurile din grupa principală din Europa League.
Mihai Stoica a anunțat că fundașul central de 29 de ani va fi indisponibil un an de zile în total, ceea ce ar însemna ca întoarcerea sa să se producă abia în primăvara anului următor, iar mai mult de jumătate din acest sezon competițional să fie compromis pentru camerunez.
Inițial, perioada de recuperare după operația suferită în Franța, după ruptura ligamentelor încrucișate și a ligamentului colateral, era de 7 luni, astfel că jucătorul era pregătit de joc la finalul lunii octombrie din acest an. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii: „Șut s-a rupt acum. Dawa s-a rupt și un an de zile o să stea. Bă, un an de zile!
Vii de la un tip de pregătire cu un anumit tip de preparator fizic, te duci la alt tip de pregătire și se întâmplă. Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Nu vorbesc numai de ai noștri”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.
La finalul perioadei de mercato, echipele de fotbal au fost nevoite să transmită lista cu lotul pe care îl vor folosi în fiecare competiție. FCSB a comunicat la rândul ei jucătorii eligibili pentru Europa League, dar și cei pentru SuperLiga:
FCSB, lotul pentru Europa League:
FCSB, lotul pentru SuperLiga: