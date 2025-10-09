Accidentarea halucinantă a lui Samuel Asamoah a ajuns în The Sun! Ce au scris de fostul jucător de la FCU Craiova

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Samuel Asamoah a suferit o accidentare horror în ultimul meci din liga secundă din China. Deși inițial s-a vorbit că jucătorul riscă să paralizeze, acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală și este în afara oricărui pericol.

Accidentarea lui Samuel Asamoah a ajuns în The Sun

Cunoscutul cotidian The Sun a scris despre accidentarea emoționantă prin care a trecut Samuel Asamoah. Jurnaliștii au prezentat momentul în care fostul fotbalist de la FCU Craiova, după un duel cu un adversar, a lovit violent cu capul panourile publicitare.

În continuare, jurnaliștii au amintit de faptul că, așa cum F . The Sun a menționat și faptul că Samuel Asamoah a plecat din România, de la FCU Craiova, în campionatul Chinei.

„Clubul său a emis un comunicat îngrijorător, anunțând că jucătorul se află într-o ‘situație cu risc ridicat de paraplegie’, după ce a suferit multiple fracturi la nivelul gâtului și leziuni nervoase extinse.

Echipa a confirmat că Asamoah a fost supus unei intervenții chirurgicale și că va rata toate meciurile rămase din acest sezon, adăugând totodată că ‘parcursul său profesional ar putea fi grav afectat’ .Paraplegia este un termen folosit pentru a descrie incapacitatea de a mișca voluntar partea inferioară a corpului.

Asamoah, care are șase selecții pentru naționala statului Togo, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Belgia, înainte de a se transfera în România în anul 2021. Ulterior, în 2024, s-a transferat în China, unde a evoluat timp de un sezon pentru Qingdao Red Lions, înainte de a se alătura actualei sale echipe”, au scris jurnaliștii de la .

Cum a reacționat Adrian Mititelu după accidentarea lui Samuel Asamoah

Adrian Mititelu a oferit pentru FANATIK prima reacție după accidentarea jucătorului. Patronul de la FCU Craiova s-a arătat șocat de cele auzite și s-a oferit voluntar să îl ajute pe Samuel Asamoah.

„Aoleu, nu pot să cred așa ceva! Doamne Dumnezeule, îmi pare rău! Ce veste nasoală mi-ați dat! E un băiat extraordinar. O știre foarte urâtă și grea. Doamne ferește! Am ‘paralizat’ eu acum când am auzit. E ceva grav. E un băiat foarte credincios, dedicat. Dumnezeu să-l ajute să treacă peste asta.

O să mă rog pentru el! Era un om care a trecut prin curtea noastră. O să mă interesez și eu să-l ajut. Un om bun, nu mai pot să vorbesc, m-ai dat peste cap cu vestea asta”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Câte meciuri a jucat Asamoah la FCU Craiova

Samuel Asamoah a ajuns în România în vara anului 2021, la FCU Craiova. Pentru olteni, mijlocașul din Togo a bifat nu mai puțin de 82 de partide, în care a marcat un gol și a livrat 6 pase decisive.

Evoluțiile fotbalistului au fost constant apreciate în România, iar d , Samuel Asamoah a prins un transfer în China, la Qingdao Red Lions, ca ulterior să ajungă la Guangxi Pingguo FC, club la care este legitimat și în prezent.