Accidentarea horror care era să-l coste cariera pe atacantul chemat de Mircea Lucescu la națională! Medicii s-au luat cu mâinile de cap când a ajuns la spital, iar cota lui de piață a ajuns la zero

Marius Coman, vârful de atac al celor de la UTA Arad, este surpriza ofensivă a lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia, așa cum În vârstă de 29 de ani, Coman a ajuns la apogeul unei cariere care a avut și momente grele.

Marius Coman a început fotbalul la o școală de maici din Bilbao

Fotbalistul originar din Maramureș a plecat cu familia în Spania, când avea opt ani. Părinții s-au angajat la Bilbao, mama la un hotel, iar tatăl în construcții. Acolo a început Marius fotbalul, la echipa școlii. O școală de maici, unde a deprins și limba bască, complet diferită de spaniolă.

La 15 ani, familia fotbalistului a decis să se întoarcă în țară, deoarece viața în Spania devenise tot mai grea. Coman a început să joace la Moisei, în liga a patra din Maramureş, după care au urmat echipe ca Bucovina Pojorâta, Academica Clinceni și cele două rivale din Cluj, CFR și Universitatea, unde n-a impresionat.

Primul sezon cu adevărat bun al lui Marius Coman a fost la Comuna Recea, în liga secundă, ediția 2020-2021. A dat 15 goluri în 24 de meciuri și a fost racolat imediat de Petrolul, echipă care țintea promovarea. Doar că atunci, a venit și primul mare șoc din carieră.

La 25 de ani, fotbalistul a suferit o dislocare a șoldului drept, care i-a pus cariera în pericol

Concret, în 2021, la primele antrenamente la Petrolul, Marius Coman a suferit o dislocare a șoldului, accidentarea rar întâlnită în sport. Practic, fotbalistului i-a sărit șoldul drept, după un duel nefericit la antrenament și o căzătură nefericită. Medicii s-au declarat uluiți când jucătorul a ajuns la spital, dar i-au pus șoldul la loc și l-au imobilizat în ghips.

Recuperarea a fost un coșmar pentru fotbalistul care avea atunci 25 de ani și care timp de trei săptămâni a fost nevoit să stea nemișcat. Ulterior a putut să se dea jos din pat, dar sezonul respectiv a fost complet ratat pentru Coman, care nu știa dacă mai poate juca fotbal.

El a prins un singur meci la Petrolul, de unde a plecat în liga a treia, la . La Hunedoara a câștigat Cupa României, iar Marius Coman a înscris șase goluri și a oferit trei assisturi în acea ediție.

În 2023, nici nu mai avea cotă de piață

A urmat transferul la Sepsi, care visa să joace în cupele europene, dar la finalul sezonului a retrogradat. Iar din vara anului trecut, Coman joacă la UTA, având evoluții care l-au convins pe Mircea Lucescu să-l cheme la națională.

În momentul în care a ajuns la Corvinul, în 2023, Coman nici măcar nu mai avea cotă de piață. Ultima lui evaluare, de la Petrolul, îl coborâse la 25.000, dar accidentarea horror și incertitudinea că va mai putea juca fotbal o anulase și pe aceasta. În trei ani, Coman a sărit de la zero la 550.000 de euro, cât valorează acum.