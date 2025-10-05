Accidentarea lui Edjouma a deschis Cutia Pandorei la FCSB. Meme Stoica: „Eu i-am interzis lui Târnovanu!”. Exclusiv

Sport

Accidentarea lui Edjouma a deschis Cutia Pandorei la FCSB. Meme Stoica: „Eu i-am interzis lui Târnovanu!"

Mihai Stoica a dezvăluit în emisiunea "MM la FANATIK" că i-a interzis lui Ştefan Târnovanu să mai tragă de timp. Ce spune despre golul încasat în inferioritate numerică.
Marian Popovici
05.10.2025
FCSB a pierdut cu 0-2 în faţa celor de la Young Boys Berna. Primul gol a fost încasat în inferioritate numerică şi Marius Şumudică a dezvăluit că nu înţelege de ce Târnovanu n-a mai tras de timp până la intrarea lui Tănase.

Accidentarea lui Edjouma a deschis Cutia Pandorei la FCSB: „Eu i-am interzis lui Târnovanu!”

Răspunsul a venit de la Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a dezvăluit în emisiunea „MM la FANATIK” că i-a interzis lui Ştefan Târnovanu să mai tragă de timp şi a motivat această decizie:

A durat schimbarea pentru că Tănase nu era încălzit. Dura puţin până făcea încălzirea. Eu nu sunt de acord deloc cu asta (n.r. cu practicile lui Târnovanu pentru trageri de timp). 

Lui Târnovanu i-am interzis să mai facă asta. De ce nu sunt de acord? Noi am avut meciuri în care am jucat mai mult de o oră în 10. PAOK, peste 30 de minute, Olympiakos, cu Aberdeen mai mult de o oră.

Nu înseamnă că dacă rămâi în 10 trebuie să iei gol, mai ales în trei minute. Unde nu am gestionat bine, că ne-am deschis. Trebuia să stăm, să aşteptăm până intră Tănase. Dar nu neapărat să stăm pe jos.

„Să nu te mai văd! Ştefane, tu l-ai făcut pe arbitru să dea 10 minute şi să lase 12”

Chestia asta a făcut-o Târnovanu la Salonic şi nu doar acolo. Dar sunt un scouter şi merg să văd un portar. Şi îl văd cum stă pe jos un meci, şi încă un meci şi încă un meci… Lăsaţi-mă în pace! I-am spus: „Să nu te mai văd! Ştefane, tu l-ai făcut pe arbitru să dea 10 minute şi să lase 12”.

Am avut discuţia asta de mai multe ori. La meciul cu Go Ahead n-a mai tras de timp. Patru minute s-au dat. Dacă nu ne deschideam, nu luam gol. Pe Edjouma nu îl culpabilizez. Unde să se ducă?

E ruptură. Dacă Valentin Creţu ar fi strâns mai bine degaja mingea aia. Dar, atenţie, ei până la gol au mai avut trei ocazii. Am început foarte prost”, a spus Mihai Stoica.

