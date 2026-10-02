Accidentarea lui Louis Munteanu a dat planurile peste cap la națională: ”Asta ne mai trebuia”

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România a început prost campania din Liga Națiunilor și a pierdut partidele cu Suedia (1-2) și Bosnia Herțegovina (2-4). Pentru următoarele două jocuri Gică Hagi l-a pierdut și pe Louis Munteanu accidentat, iar situația a devenit și mai dificilă.

Ghinionul a lovit naționala: Louis Munteanu s-a accidentat

Fostul atacant al naționalei României, Ciprian Marica (40 de ani), speră ca selecționerul Gică Hagi să găsească o soluție pentru și nu crede că mai este cazul să se bată monedă pe neconvocarea lui Ianis Stoica.

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”Trist. Avem și ghinion, după ce că lucrurile nu funcționau. Sper ca Gică Hagi să fie inspirat și să găsească soluții rapid. Sperăm ca Bîrligea, care a jucat bine cu Bosnia, a marcat, s-a zbătut, să reziste tot meciul. Nu știu dacă vom mai putea chema vreun atacant pe ultima sută de metri. Avem și ghinion. Asta ne mai trebuia.

Se întâmplă și astfel de lucruri și să sperăm că Gică Hagi va găsi soluții repede. Asta este treaba antrenorilor și ei știu mai bine. Pe Ianis Stoica îl cunoaștem foarte bine din campionatul României și nu putem spune că a impresionat foarte mult.

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A venit o conjunctură, o perioadă foarte bună a lui în Portugalia, iar apoi ne-am pus toți întrebarea dacă merita convocat. Cred că staff-ul tehnic l-a urmărit îndeaproape. Nu vreau să spun ca majoritatea că, cel care a rămas acasă, ar fi meritat mai mult decât cei care sunt convocați. Dacă nu e la lot, înseamnă că Gică Hagi a analizat”, a declarat Marica, pentru .

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Experiențele lui Gică Hagi nu sunt văzute cu ochi buni

Deși consideră că ar mai fi fost nevoie de un vârf în lot, Ciprian Marica este convins că Gică Hagi are o explicație pentru alegerile făcute. Însă, acționarul de la Farul a precizat că nu-i vede atacanți pe Dennis Man și Valentin Mihăilă.

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”Problema este că am rămas cu doi atacanți veritabili și am mai fi văzut un al treilea atacant în lot. Da, a fost ciudat. Uite, unul s-a accidentat și a rămas doar un atacant acum. Nu avem explicații, Gică Hagi le are cu siguranță. Eu nu-i văd atacanți pe Man și Mihăilă, dar nici Munteanu nu era un atacant 100%, îi plăcea să vină din bandă.

Nu știu dacă aceste experimente sunt bune la națională. Majoritatea nu mai sunt tineri, s-au consacrat pe anumite poziții și ar trebui folosiți la maximum acolo. Asta pentru că au ajuns la o vârstă. Nu înseamnă însă că eu dețin adevărul absolut și sper ca Gică Hagi să ne contrazică”, a spus Marica.

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Bîrligea va fi titular cu Polonia

În absența lui Louis Munteanu, echipa națională a rămas cu un singur vârf de meserie în lot: Daniel Bîrligea. În conferința de presă premergătoare întâlnirii cu Polonia, selecționerul Gică .

”L-aș semna pe Lewandowski la noi! Noi avem trei atacanți cu probleme (n.r. – râde). Bine, patru și cu Bîrligea, care va fi titular mâine, dar facem schimb. Vine Lewa, joc cu el și îl bag în echipă! Dacă joacă ar fi bine să nu înscrie.

Din păcate, Louis Munteanu a avut ghinion ieri (n.r. – miercuri) la antrenament. A vrut să tragă, i-a alunecat piciorul și a făcut o entorsă. Era în formă, aveam o opțiune în plus, acum am rămas doar cu Bîrligea. În spatele lui mai e Florin Tănase, el mai poate juca acolo”, a afirmat Hagi.