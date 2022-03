Avalanșă de accidentări la Dinamo! Stoican a rămas fără cuplul de fundași centrali. Probleme și pentru Figueiredo. Exclusiv

După ce i-a pierdut pe Cosmin Matei, în derby-ul cu Rapid, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate, Flavius Stoican își numără „răniții” și după meciul cu Sepsi.

Dinamo, fără cuplul de fundași centrali Jovanovic – Patriche la meciul cu CFR Cluj

FANATIK a aflat în exclusivitate că a suferit o ruptură musculară și va lipsi o perioadă mai lungă de timp de la meciurile „câinilor” din Casa Pariurilor Liga 1.

Ultima lovitură pentru Flavius Stoican a venit în finalul meciului cu Sepsi Sfântu Gheorghe, când Răzvan Patriche a acuzat o accidentare și a nu a mai putut continua partida, cerând schimbare.

Din informațiile FANATIK, stoperul a simțit o înțepătură la coapsă și are șanse foarte mici să fie recuperat până la ora meciului cu CFR Cluj.

Astfel, Dinamo merge acasă la liderul din Casa Pariurilor Liga 1, CFR Cluj, cu axul central scos din joc: „Patriche și cu Igor s-au impus acum ca titulari”, spunea înainte de meciul cu Sepsi.

Probleme și pentru portarul Cristiano Figureido

FANATIK a aflat că portughezul Cristiano Figueiredo are o tăietură la picior după intevențiile din meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe și este și el incert pentru meciul cu CFR Cluj. Astfel, în poarta lui Dinamo ar putea apărea după o perioadă lungă de timp Mihai Eșanu.

Singura veste bună pentru suporterii lui Dinamo e că Alexandru Răuță și Cosmin Matei vor putea reveni cu CFR Cluj, iar Flavius Stoican speră să îi recupereze și pe Mirko Ivanovski și .

Ce probleme de lot mai are Dinamo

are o accidentare mai veche, în timp ce are o entorsă la gleznă, iar Desire Azankpo are probleme cu nervul sciatic și e nepregătit.

Astfel, Stoican ar putea să folosească cu CFR Cluj un cuplu de fundași centrali format din Marco Ehmann și Baptiste Aloe, ori ar putea să îl folosească ca stoper pe Cătălin Carp.

Dinamo va juca în deplasare cu CFR Cluj în ultima partidă din sezonul regular, duminică, 6 martie, de la ora 17:30, pe stadionul „Constantin Rădulescu” din Gruia.