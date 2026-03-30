Sport

Accidentări pe bandă rulantă la FCSB: „De trei zile nu se antrenează”

Problemele medicale continuă la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit ce jucător nu s-a putut antrena în ultimele trei zile. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
31.03.2026 | 00:35
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

SuperLiga este aproape de a reveni în prim-plan după pauza dedicată echipelor naționale. FCSB o va întâlni pe FC Botoșani în etapa a 3-a din play-out, însă Mirel Rădoi nu are motive de bucurie. Cu mulți jucători la loturile naționale, antrenorul nu a putut pregăti partida cu efectivul complet. Mai mult decât atât, Mihai Stoica a anunțat că un fotbalist nu s-a antrenat în ultimele trei zile.

Accidentări pe bandă rulantă la FCSB

Acțiunea din SuperLiga revine în weekendul 3–6 aprilie. Pauza echipelor naționale a prins-o pe FCSB cu mulți jucători convocați, astfel că Mirel Rădoi nu a putut pregăti meciul cu FC Botoșani cu întreg lotul. Mai mult decât atât, campioana en-titre l-a pierdut din nou pe Ionuț Cercel.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul lateral a suferit o laringită acută și este indisponibil pentru duelul cu FC Botoșani, neparticipând la antrenamente în ultimele trei zile. În schimb, Ofri Arad va fi apt pentru meciul cu moldovenii, iar Vlad Chiricheș a revenit după problemele musculare.

„Săptămâna viitoare va intra cu echipa, după meciul de la Botoşani. Probabil va fi apt să joace în următorul meci, cel din Sâmbăta Mare, cu Galaţi. Chiricheş s-a întors, dar pe el îl lasă ceva, îl ia altceva… Chiri are 36 de ani. El a avut, într-adevăr, nişte probleme… de la gleznă până la umăr.

ADVERTISEMENT
Cercel a suferit o intervenţie chirurgicală, se antrena normal, dar acum a făcut o laringită acută şi e out. De trei zile nu se antrenează”, a declarat Mihai Stoica despre starea jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu FC Botoșani, din etapa a 3-a din play-out, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Ce urmează pentru FCSB în play-out

Mirel Rădoi are un bilanț bun de la revenirea la FCSB. Formația patronată de Gigi Becali a remizat, scor 0-0, cu Metaloglobus și s-a impus în fața celor de la UTA, scor 1-0, în primele două etape din play-out, ocupând prima poziție în clasament. Pe formația patronată de Gigi Becali o așteaptă o deplasare foarte grea la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Ulterior, FCSB mai are de disputat șase meciuri în play-out: cu Oțelul Galați (acasă), Farul Constanța (deplasare), Petrolul Ploiești (acasă), Csikszereda (deplasare), Unirea Slobozia (acasă) și FC Hermannstadt (deplasare). Obiectivul lui Mirel Rădoi este calificarea în cupele europene, iar, cel puțin pentru moment, echipa sa este principala favorită la ocuparea unui loc de baraj.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
