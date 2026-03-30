Accidentări pe bandă rulantă la FCSB: „De trei zile nu se antrenează”

SuperLiga este aproape de a reveni în prim-plan după pauza dedicată echipelor naționale. FCSB o va întâlni pe FC Botoșani în etapa a 3-a din play-out, însă Mirel Rădoi nu are motive de bucurie. Cu mulți jucători la loturile naționale, antrenorul nu a putut pregăti partida cu efectivul complet. Mai mult decât atât, Mihai Stoica a anunțat că un fotbalist nu s-a antrenat în ultimele trei zile.

Accidentări pe bandă rulantă la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul lateral a suferit o laringită acută și este indisponibil pentru duelul cu FC Botoșani, neparticipând la antrenamente în ultimele trei zile. În schimb, Ofri Arad va fi apt pentru meciul cu moldovenii, iar

„Săptămâna viitoare va intra cu echipa, după meciul de la Botoşani. Probabil va fi apt să joace în următorul meci, cel din Sâmbăta Mare, cu Galaţi. Chiricheş s-a întors, dar pe el îl lasă ceva, îl ia altceva… Chiri are 36 de ani. El a avut, într-adevăr, nişte probleme… de la gleznă până la umăr.

Cercel a suferit o intervenţie chirurgicală, se antrena normal, dar acum a făcut o laringită acută şi e out. De trei zile nu se antrenează”, a declarat Mihai Stoica despre starea jucătorilor de la FCSB înainte de meciul cu FC Botoșani, din etapa a 3-a din play-out, conform Prima Sport.

Ce urmează pentru FCSB în play-out

Mirel Rădoi are un bilanț bun de la revenirea la FCSB. Formația patronată de Gigi Becali a remizat, scor 0-0, cu Metaloglobus și s-a impus în fața celor de la UTA, scor 1-0, în primele două etape din play-out, ocupând prima poziție în clasament. Pe formația patronată de Gigi Becali o așteaptă o deplasare foarte grea la FC Botoșani.

Ulterior, FCSB mai are de disputat șase meciuri în play-out: cu Oțelul Galați (acasă), Farul Constanța (deplasare), Petrolul Ploiești (acasă), Csikszereda (deplasare), Unirea Slobozia (acasă) și FC Hermannstadt (deplasare). Obiectivul lui Mirel Rădoi este calificarea în cupele europene, iar, cel puțin pentru moment, echipa sa este principala favorită la ocuparea unui loc de baraj.