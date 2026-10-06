Accidentările se țin de UTA precum scaiul de pantaloni. Adrian Mihalcea: „Pentru noi, acest repaos a fost dezastruos!”

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Pauza competițională a luat sfârșit, iar echipele din SuperLiga revin la treabă. Totuși, nu toate cluburile au avut de câștigat în perioada recentă, accidentările ținându-se de arădeni, vorba unei vechi zicale românești, ca scaiul de pantaloni. Lista lungă de indisponibilități s-a îmbogățit cu alți doi jucători, iar antrenorul Adrian Mihalcea este pus într-o postură deloc de invidiat în alcătuirea unei formule de start. „Din cauza accidentărilor, pentru UTA acest repaos a fost dezastruos”, a declarat tehnicianul „Bătrânei Doamne”, în exclusivitate pentru FANATIK.

UTA, cu infirmeria plină

Încă din startul campionatului, linia mediană a roș-albilor de pe Mureș a fost pulverizată. Rând pe rând, Răzvan Oaidă, la antrenament, Alexi Pitu, în meciul cu Rapid București și Richard Odada, în ultimul minut al partidei cu Corvinul Hunedoara, au căzut ca spicele. Dacă primii doi au rupturi ale ligamentelor încrucișate de la genunchi și vor absenta până la zece luni, actualul sezon fiind unul compromis din punct de vedere sportiv, kenyanul va sta pe margine șase luni, după fractura de peroneu cu care s-a ales.

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„Situația este una preocupantă. Am mai pierdut doi jucători, pe Dorobanțu și Ouaneh. Partea pozitivă este că în cazul lor, absențele nu vor fi de lungă durată. Este clar că ne pun probleme în alcătuirea echipei, dar nu avem timp să ne plângem. Vom găsi soluții, asta trebuie să facem eu și staful meu”, a comentat Adrian Mihalcea situația la zi din lotul echipei sale.

Pentru a acoperi zona mijlocașilor defensivi, lângă Mino Sota a fost retras Alin Roman. Astfel i s-a făcut loc lui Jayson Papeau în linia de trei jucători din spatele unicului vârf de atac, Marius Coman, golgeterul echipei cu 4 reușite.

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Mai mult de o jumătate de echipă este accidentată la UTA

Cu mijlocul terenului complet devastat, UTA, care , a încasat însă lovitură după lovitură și în defensivă, în această pauză competițională. Astfel, Andrei Dorobanțu s-a ales cu o disjuncție acromio-claviculară de gradul II / III la umărul drept, în tricoul echipei naționale a României U21, în partida cu reprezentativa similară a Finlandei. Între patru și șase săptămâni va absenta fundașul dreapta, problemele pe acest flanc persistând de mai multe săptămâni, de când Andrea Padula, fundașul cu dublă cetățenie, româno-italiană, care poate evolua în ambele benzi ale terenului, acuză leziuni musculare și probleme la genunchi.

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Mihalcea l-a testat pe Omar El Sawy în dreapta liniei defensive, înlocuit de Tudor Cijevschi (17 ani), în amicalul câștigat cu 1-0 în compania divizionarei secunde FC Bihor. Robert Bădescu ar putea fi o soluție pe acest post, deși este la bază fundaș stânga. Iar cum un necaz nu vine niciodată singur, în acest amical s-a accidentat Peter Ouaneh. Stoperul francez își va relua antrenamentele după două săptămâni, diagnosticul în cazul lui fiind rupturi fibrilare la mușchiul aductor stâng.

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Și o veste bună, revenirea lui Pospelov

Dar Mihalcea, care , are și o veste bună: a revenit în pregătirile cu echipa fundașul central Dmytro Pospelov, indisponibil o lună și jumătate din cauza unor probleme la aductori. „Să vedem la ce intensitate va putea evolua Pospelov la Botoșani (n.r., sâmbătă, de la ora 17:15). Am văzut și câțiva jucători tineri din academie în această perioadă. Sunt juniori de perspectivă, născuți în 2008 și 2009. Lor le-a făcut bine această perioadă, sunt de urmărit în continuare, dar nu pot fi soluții acum pentru echipa mare”, a adăugat șeful corpului tehnic de la UTA. Popescu, Cijevschi, Mărgan, Dogan, Picioruș, Zvenca sunt ceilalți juniori testați de roș-albi în această perioadă, la fel ca și Patrick Gânțe (22 de ani), trecut pe la AS Roma în perioada junioratului.

Iar dincolo de accidentări, arădenii își vor reîntregi lotul celor valizi abia miercuri, când vor reveni de la loturile naționale Din Alomerovic (Macedonia de Nord), Marinos Tzionis (Cipru) și Samuel Gueulette (Rwanda).

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