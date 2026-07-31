Accidente auto în care au fost implicate echipe românești. Tragediile care au marcat sportul din România

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Comisia Europeană plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul accidente auto, deși statisticile arată o scădere a deceselor. Iată care sunt tragediile ce au marcat sportul românesc și care sunt echipele implicate în astfel de evenimente.

Incidente rutiere care s-au soldat cu decesul unor fotbaliști

Bilanțul Inspectoratului General al Poliției Române indică o ameliorare a siguranței rutiere pe parcursul anului 2025 comparativ cu 2024. Anul anterior s-au înregistrat 3.950 de accidente rutiere complicate, soldate cu decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni. Din fericire, cifrele reflectă o scădere față de anii precedenți.

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Cu toate acestea, mortalitatea pe drumurile publice rămâne tot ridicată. Acest lucru se observă frecvent, mai ales după ce . Evenimentul nefericit s-a petrecut în localitatea Câmpulung Muscel din județul Argeș, unde formația se afla în cantonament.

Tragedia . Antrenorul Acesta nu este singurul incident în care au fost implicate echipe de fotbal din România. De-a lungul anilor au avut loc mai multe accidente rutiere care au avut în centrul atenției sportivi.

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Una dintre cele mai cunoscute coliziuni s-a produs pe Valea Oltului, o zonă renumită pentru astfel de nenorociri. Accidentul a avut loc pe data de 5 octombrie 1975. Concret, autocarul echipei Sportul Studențesc a fost implicat în evenimentul care a dus la moartea a patru persoane. Una dintre acestea era președintele clubului de la acea vreme, Liviu Colceriu. Printre decedați s-au mai numărat doctorul Ion Curea, șoferul Cazacu și un bărbat pe nume Georgescu, reprezentantul UASCR.

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Tragedia s-a produs în timp ce fotbaliștii se întorceau dintr-o deplasare care avusese loc în Cluj, unde jucaseră cu CFR. Accidentul rutier a avut loc aproape de miezul nopții. Incidentul auto a lăsat urme adânci în istoria grupării. În momentul de față, este amintit frecvent în retrospecțiile fotbalului românesc drept „autocarul morții”.

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Inter Sibiu, implicată într-un accident auto

Un alt accident rutier care rămâne ca o pată neagră în istoria fotbalului românesc a implicat echipa de fotbal Inter Sibiu. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:30, pe data de 19 aprilie 1994, în dreptul localității Șeica Mare, între Sibiu și Mediaș. Șoferul a pierdut controlul volanului, condițiile meteo fiind unele nefavorabile.

În timp ce intra într-o curbă, pe ploaie, conducătorul auto nu a mai putut face nimic. Autocarul care trebuia să ajungă la Bistrița a derapat și a lovit un cap de pod, răsturnându-se pe o parte. Au murit doi fotbalisti, Bogdan Bănuță si Gabi Năstase. Primul a decedat pe loc, al doilea a avut timp să spună: „Ajutați-mă” și apoi s-a stins.

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„Am ieșit afară, nu ne venea să credem. Lui Bănuță i se vedeau picioarele pe afară. Din mașină se țipa, se urla. Eram nebuni, nimeni nu mai judeca. Toată greutatea autocarului căzuse pe Bănuță și pe Năstase”, a povestit ulterior Cristi Lazăr, conform .

Sportivii își amintesc că fuseseră la un pas de tragedie și cu doi ani înainte, când Inter Sibiu se întorcea de la Craiova. Incidentul s-a produs pe Valea Oltului, zăpada de pe carosabil făcând autocarul să derapeze. La momentul respectiv, a lovit o mașină din sens opus, dar a reușit să se redreseze. Astfel, a fost evitat un dezastru.