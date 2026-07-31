Accidente auto în care au fost implicate echipe românești. Tragediile care au marcat sportul din România

Comisia Europeană plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul accidente auto, deși statisticile arată o scădere a deceselor. Iată care sunt tragediile ce au marcat sportul românesc și care sunt echipele implicate în astfel de evenimente.
Bilanțul Inspectoratului General al Poliției Române indică o ameliorare a siguranței rutiere pe parcursul anului 2025 comparativ cu 2024. Anul anterior s-au înregistrat 3.950 de accidente rutiere complicate, soldate cu decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni. Din fericire, cifrele reflectă o scădere față de anii precedenți.
Cu toate acestea, mortalitatea pe drumurile publice rămâne tot ridicată. Acest lucru se observă frecvent, mai ales după ce microbuzul în care se aflau jucători de la Dinamo 2 a fost implicat într-un accident rutier serios. Evenimentul nefericit s-a petrecut în localitatea Câmpulung Muscel din județul Argeș, unde formația se afla în cantonament.
Tragedia a dus la moartea maseurului Gogu Covaciu. Antrenorul Adrian Ropotan a ajuns în stare gravă la spital, având fracturi la ambele mâini. Acesta nu este singurul incident în care au fost implicate echipe de fotbal din România. De-a lungul anilor au avut loc mai multe accidente rutiere care au avut în centrul atenției sportivi.
Una dintre cele mai cunoscute coliziuni s-a produs pe Valea Oltului, o zonă renumită pentru astfel de nenorociri. Accidentul a avut loc pe data de 5 octombrie 1975. Concret, autocarul echipei Sportul Studențesc a fost implicat în evenimentul care a dus la moartea a patru persoane. Una dintre acestea era președintele clubului de la acea vreme, Liviu Colceriu. Printre decedați s-au mai numărat doctorul Ion Curea, șoferul Cazacu și un bărbat pe nume Georgescu, reprezentantul UASCR.
Tragedia s-a produs în timp ce fotbaliștii se întorceau dintr-o deplasare care avusese loc în Cluj, unde jucaseră cu CFR. Accidentul rutier a avut loc aproape de miezul nopții. Incidentul auto a lăsat urme adânci în istoria grupării. În momentul de față, este amintit frecvent în retrospecțiile fotbalului românesc drept „autocarul morții”.
Un alt accident rutier care rămâne ca o pată neagră în istoria fotbalului românesc a implicat echipa de fotbal Inter Sibiu. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:30, pe data de 19 aprilie 1994, în dreptul localității Șeica Mare, între Sibiu și Mediaș. Șoferul a pierdut controlul volanului, condițiile meteo fiind unele nefavorabile.
În timp ce intra într-o curbă, pe ploaie, conducătorul auto nu a mai putut face nimic. Autocarul care trebuia să ajungă la Bistrița a derapat și a lovit un cap de pod, răsturnându-se pe o parte. Au murit doi fotbalisti, Bogdan Bănuță si Gabi Năstase. Primul a decedat pe loc, al doilea a avut timp să spună: „Ajutați-mă” și apoi s-a stins.
„Am ieșit afară, nu ne venea să credem. Lui Bănuță i se vedeau picioarele pe afară. Din mașină se țipa, se urla. Eram nebuni, nimeni nu mai judeca. Toată greutatea autocarului căzuse pe Bănuță și pe Năstase”, a povestit ulterior Cristi Lazăr, conform as.ro.
Sportivii își amintesc că fuseseră la un pas de tragedie și cu doi ani înainte, când Inter Sibiu se întorcea de la Craiova. Incidentul s-a produs pe Valea Oltului, zăpada de pe carosabil făcând autocarul să derapeze. La momentul respectiv, a lovit o mașină din sens opus, dar a reușit să se redreseze. Astfel, a fost evitat un dezastru.