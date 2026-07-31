Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: cel puțin un mort și peste 10 răniți. A venit elicopterul SMURD

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Microbuzul în care se aflau jucătorii și antrenorii echipei secunde a lui Dinamo a fost implicat vineri dimineață într-un grav accident auto în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Cele 16 persoane din interiorul autovehiculului au avut nevoie de îngrijiri după coliziunea cu un pom. Planul Roșu de Intervenție a fost activat imediat de autorități. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața.

Informații de ultimă oră după accidentul grav petrecut în cantonamentul echipei Dinamo 2. Un elicopter SMURD a aterizat în urmă cu câteva minute pe terenul II din Complexul CS Muscel pentru a prelua victime ale accidentului.

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, accidentul a plecat de la faptul că șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct. . Antrenorul Adrian Ropotan s-a ales cu o fractură deschisă la mâna și a fost internat.

„Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

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Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit. Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

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Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol. Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

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Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a transmis Dinamo pe pagina oficială.

Echipa secundă a lui Dinamo, implicată într-un accident rutier grav

Veste tragică în dimineața zilei de vineri, 31 iulie. Echipa secundă a lui a fost implicată într-un grav accident rutier în județul Argeș. Totul s-a petrecut în municipiul Câmpulung, pe strada Petre Zamfirescu. Microbuzul echipei a izbit violent un pom, iar antrenorul a avut nevoie de intervenția rapidă a medicilor.

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„Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac”, notează Din primele informații, maseurul echipei ar fi decedat. Dinamo 2 se afla la Câmpulung cu ocazia unui cantonament. Sâmbătă, 1 august, formația secundă a „câinilor” trebuia să joace de la ora 10:00 un amical contra formației locale ARO Câmpulung.

Accidente auto în care au mai fost implicate echipe românești

Nu este primul caz din România în care o echipă de fotbal este implicată într-un accident auto. Au mai existat alte două episoade în trecut, ale căror urmări au fost, de asemenea, tragice. Pe 5 octombrie 1975, Sportul Studențesc avea un accident chiar pe Valea Oltului, soldat atunci cu 4 persoane decedate.

Pe 19 aprilie 1992, la Șeica Mare, Inter Sibiu îi pierdea într-un accident auto pe Bogdan Bănuță si Gabi Năstase. Cel mai recent și zguduitor caz, pe teritoriul României, dar cu suporterii unei echipe străine implicați, a fost cel de la începutul anului 2026: pe DN6, în județul Timiș.