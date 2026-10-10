Accidentul șocant suferit de un fotbalist care mergea la antrenament! A scăpat ca prin minune, după ce un copac i-a căzut pe mașină

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Nicolás Hernández, fundaș al echipei América de Cali din Columbia și fost internațional de tineret, a fost implicat într-un incident, care putea avea consecințe tragice,

Un copac a căzut pe mașina fotbalistului columbian Nicolás Hernández

În timp ce mergea la antrenamentul echipei sale, în condițiile unei zile cu ploi intense și vânturi puternice în Columbia, un copac a căzut peste vehiculul cu care acesta îl conducea pe șosea.

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Fotbalistul de 28 de ani a avut un noroc uriaș, deoarece s-a ales doar cu lovituri și vânătăi, deși copacul i-a zdrobit acoperișul mașinii. Hernandez a fost transportat la spital, dar este în afara oricărui pericol.

Pompierii au intervenit urgent pentru a-l scoate din mașină și ulterior au îndepărtat copacul și au eliberat parțial drumul. Clubul América de Cali a confirmat că Hernandez are un traumatism la genunchiul drept, dar nu a raportat perioada de recuperare de care are nevoie.

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Fotbalistul a jucat și la Real Santander

Autoritățile de trafic și clubul América de Cali nu au menționat viteza de deplasare a vehiculului fotbalistului, deoarece dinamica incidentului nu a fost legată de o eroare de conducere, de imprudență sau de viteză excesivă.

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Nicolás Hernández și-a făcut debutul profesionist în fotbalul columbian la Atlético Nacional. După un împrumut la Real Santander, fundașul a fost împrumutat la Independiente de Santa Fe, înainte de a se stabili la Verdolaga. În 2021, fundașul central a ajuns la Athletico Paranaense din Brazilia, unde a fost încoronat campion al Copa Sudamericana.

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După o scurtă perioadă la Inter Porto Alegre, fotbalistul a ajuns la San Lorenzo, în 2024, și a jucat în prima jumătate a sezonului, deși nu a reușit să se impună e ca titular în echipa condusă de Leandro Romagnoli. Apoi, el și-a continuat cariera la Banfield, unde a rămas un an (a bifat 16 apariții) înainte de a se alătura echipei América de Cali din Columbia.

E om de bază la liderul campionatului columbian

În acest sezon, Nicolás Hernández a acumulat 13 meciuri. Pe locul al doilea se află rivala locală Deportivo Cali, cu 24 de puncte, iar pe podium Atlético Nacional, cu 23 de puncte.