Sport

Accidentul șocant suferit de un fotbalist care mergea la antrenament! A scăpat ca prin minune, după ce un copac i-a căzut pe mașină

Fotbalistul columbian Nicolás Hernández a văzut moartea cu ochii, după ce un copac a căzut pe mașina sa, în timp ce se deplasa la antrenamentul echipei sale de club
Catalin Oprea
10.10.2026 | 07:15
Accidentul socant suferit de un fotbalist care mergea la antrenament A scapat ca prin minune dupa ce un copac ia cazut pe masina
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Columbianul Nicolas Hernandez a avut zile după ce un copac i-a căzut pe mașină FOTO X
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Nicolás Hernández, fundaș al echipei América de Cali din Columbia și fost internațional de tineret, a fost implicat într-un incident, care putea avea consecințe tragice, în timpul unei furtuni în Columbia.

Un copac a căzut pe mașina fotbalistului columbian Nicolás Hernández

În timp ce mergea la antrenamentul echipei sale, în condițiile unei zile cu ploi intense și vânturi puternice în Columbia, un copac a căzut peste vehiculul cu care acesta îl conducea pe șosea.

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Fotbalistul de 28 de ani a avut un noroc uriaș, deoarece s-a ales doar cu lovituri și vânătăi, deși copacul i-a zdrobit acoperișul mașinii. Hernandez a fost transportat la spital, dar este în afara oricărui pericol.

Pompierii au intervenit urgent pentru a-l scoate din mașină și ulterior au îndepărtat copacul și au eliberat parțial drumul. Clubul América de Cali a confirmat că Hernandez are un traumatism la genunchiul drept, dar nu a raportat perioada de recuperare de care are nevoie.

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Fotbalistul a jucat și la Real Santander

Autoritățile de trafic și clubul América de Cali nu au menționat viteza de deplasare a vehiculului fotbalistului, deoarece dinamica incidentului nu a fost legată de o eroare de conducere, de imprudență sau de viteză excesivă.

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Nicolás Hernández și-a făcut debutul profesionist în fotbalul columbian la Atlético Nacional. După un împrumut la Real Santander, fundașul a fost împrumutat la Independiente de Santa Fe, înainte de a se stabili la Verdolaga. În 2021, fundașul central a ajuns la Athletico Paranaense din Brazilia, unde a fost încoronat campion al Copa Sudamericana.

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După o scurtă perioadă la Inter Porto Alegre, fotbalistul a ajuns la San Lorenzo, în 2024, și a jucat în prima jumătate a sezonului, deși nu a reușit să se impună e ca titular în echipa condusă de Leandro Romagnoli. Apoi, el și-a continuat cariera la Banfield, unde a rămas un an (a bifat 16 apariții) înainte de a se alătura echipei América de Cali din Columbia.

E om de bază la liderul campionatului columbian

În acest sezon, Nicolás Hernández a acumulat 13 meciuri. Echipa lui, America Cali, se află pe primul loc în clasamentul actual al campionatului din Columbia, cu 27 de puncte. Pe locul al doilea se află rivala locală Deportivo Cali, cu 24 de puncte, iar pe podium Atlético Nacional, cu 23 de puncte.

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