Accidentul vascular nu l-a putut îndepărta pe Nae Ungureanu de “Ştiinţa”: “Am fost mereu lângă Craiova. Am lipsit doar cât am fost internat”. Exclusiv

Universitatea Craiova a început cu dreptul anul 2022. Oltenii s-au impus cu 1 şi au întrerupt o serie de şapte meciuri consecutive fără victorie pe plan intern.

La primul meci al anului pe “Ion Oblemenco”, lovitura de start a fost dată de , legenda Craiovei Maxima. Fostul fotbalist a trecut prin momente grele, suferind un accident vascular cerebral anul trecut.

Accidentul vascular nu l-a putut îndepărta pe Nae Ungureanu de “Ştiinţa”: “Din fericire nu mai am nicio problemă”

Nae Ungureanu a vorbit pentru FANATIK despre momentele grele prin care a trecut, spunând că a revenit pe stadion imediat după ce a fost externat din spital:

ADVERTISEMENT

“Mă simt bine acum. Mai am doar o săptămână de recuperare şi apoi am terminat. Din fericire nu mai am nicio problemă. Eu mereu am fost lângă Universitatea Craiova. Am lipsit doar la trei sau patru meciuri, cât am fost internat.

M-am bucurat să dau lovitura de start la meciul cu Rapid. Mi-a plăcut şi meciul şi m-am simţit bine să mă aplaude oamenii. Totuşi, cam puţini oameni în tribune, dar astea sunt vremurile în care trăim. Sperăm să se încheie cât mai repede situaţia asta cu virusul”.

ADVERTISEMENT

“Ar fi foarte important să câştigăm iar Cupa României”

Fostul fundaş stânga al Universităţii Craiova, în vârstă de 65 de ani, a declarat că Universitatea Craiova nu mai are şanse la titlu, iar obiectivul primordial ar trebui să fie câştigarea Cupei României:

“E foarte important că a câştigat echipa cu Rapid. Urmează un meci dificil cu Sepsi. Este un stadion nou, dar cred că va fi destul de frig. Dar şanse la titlu nu mai avem, asta clar. Nu mai trebuie să ne gândim la asta.

ADVERTISEMENT

Ar fi foarte important să câştigăm iar Cupa României. Ăsta e principalul obiectiv din acest sezon. Dacă luăm Cupa, nu mai trebuie să ne facem probleme nici de calificarea în cupele europene”, a spus Nae Ungureanu.

Nae Ungureanu, titular în finala Cupei Campionilor din 1989

Nae Ungureanu a evoluat în carieră la doar patru echipe: Electroputere Craiova, Universitatea Craiova, Steaua Bucureşti şi Rapid Bucureşti. El a adunat şi 57 de apariţii în prima reprezentativă a României, între 1981 şi 1989.

ADVERTISEMENT

A fost titular în finala Cupei Campionilor pe care Steaua a pierdut-o cu 0-4 în faţa celor de la AC Milan în 1989.

Universitatea Craiova va evolua în viitoarea etapă în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe. Oltenii au urcat pe locul cinci după victoria din etapa precedentă, cu 35 de puncte. Totuşi, liderul CFR Cluj este departe în frunte, cu 58 de puncte.

ADVERTISEMENT