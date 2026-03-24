Aceasta a fost cea mai categorică victorie a României cu Turcia. Ce legătură are cutremurul din 1977

Se împlinesc aproape 50 de ani de la cea mai categorică victorie a României în meciurile oficiale cu Turcia, rivala noastră din barajul pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. În 1977, anul cutremurului tragic care s-a abătut asupra țării noastre, tricolorii lui Ștefan Kovacs au predat o lecție de fotbal rivalilor turci.

Joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 (ora României) naționala joacă un meci de o importanță istorică. E vorba de semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Adversara elevilor lui Mircea Lucescu este Turcia. Duelul are loc pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Este un meci cu miză uriașă. Echipa care se impune joi se califică în finala barajului. Aceasta se desfășoară pe 31 martie, tot în deplasare, contra învingătoarei meciului Slovacia – Kosovo.

În emisiunea ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au făcut o incursiune în . La un moment dat, aceștia au ajuns și la anul 1977. Atunci, s-a înregistrat și cea mai categorică victorie a tricolorilor. A fost un 4-0 sec pe stadionul ”Steaua”.

Meciul din urmă cu 49 de ani s-a jucat la două săptămâni după cutremurul din 4 martie 1977, soldat cu aproape 1400 de morți în București. ”Cea mai categorică victorie românească în fața turcilor a fost 4-0. A fost un meci jucat la două săptămâni după cutremurul din 77. A fost primul meci oficial, în Cupa Balcanică, un 4-0 la București”, a spus Vochin.

Ce jucători importanți au jucat în 1977 la România și la Turcia

4-0, de pe 23 martie 1977, conține nume uriașe în cele două tabere. Printre marcatorii tricolorilor s-au numărat Dudu Georgescu și Anghel Iordănescu. În primul 11 aliniat de Ștefan Kovacs mai figurau și alți jucători uriași, precum Florin Cheran, Vasile Iordache, Alexandru Sătmăreanu sau Ștefan Sameș.

Dincolo, la turci, semnalăm prezența lui Senol Guneș și a marelui Fatih Terim. ”În echipa lor am găsit două nume extrem de importante. În poartă era Senol Gunes, care a fost selecționerul naționalei Turciei, iar funda stânga era celebrul Fatih Terim, împăratul, cum îi spun turcii, cel care a contribuit și el substanțial la revigorarea fotbalului turc.

A făcut-o în primul rând prin cooptarea lui Gică Hagi acolo și apoi a tuturor celorlalți fotbaliști români. Așadar, la două săptămâni după cutremur le-am mai dat noi un cutremur, le-am dat un 4-0 și aceea este cea mai mare victorie”, a punctat Vochin.

