Aceasta a fost cea mai categorică victorie a României cu Turcia. Ce legătură are cutremurul din 1977

Adrian Baciu
24.03.2026 | 08:15
Anul în care s-a înregistrat cea mai clară victorie a României cu Turcia. Sursa foto: colaj Fanatik
Se împlinesc aproape 50 de ani de la cea mai categorică victorie a României în meciurile oficiale cu Turcia, rivala noastră din barajul pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. În 1977, anul cutremurului tragic care s-a abătut asupra țării noastre, tricolorii lui Ștefan Kovacs au predat o lecție de fotbal rivalilor turci.

Când s-a înregistrat cea mai clară victorie a României cu Turcia. Legătura cu cutremurul din 1977

Joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 (ora României) naționala joacă un meci de o importanță istorică. E vorba de semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Adversara elevilor lui Mircea Lucescu este Turcia. Duelul are loc pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul. Este un meci cu miză uriașă. Echipa care se impune joi se califică în finala barajului. Aceasta se desfășoară pe 31 martie, tot în deplasare, contra învingătoarei meciului Slovacia – Kosovo.

În emisiunea ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au făcut o incursiune în istoria duelurilor România – Turcia. La un moment dat, aceștia au ajuns și la anul 1977. Atunci, s-a înregistrat și cea mai categorică victorie a tricolorilor. A fost un 4-0 sec pe stadionul ”Steaua”.

Meciul din urmă cu 49 de ani s-a jucat la două săptămâni după cutremurul din 4 martie 1977, soldat cu aproape 1400 de morți în București. ”Cea mai categorică victorie românească în fața turcilor a fost 4-0. A fost un meci jucat la două săptămâni după cutremurul din 77. A fost primul meci oficial, în Cupa Balcanică, un 4-0 la București”, a spus Vochin.

„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Ce jucători importanți au jucat în 1977 la România și la Turcia

Caseta tehnică a meciului România – Turcia 4-0, de pe 23 martie 1977, conține nume uriașe în cele două tabere. Printre marcatorii tricolorilor s-au numărat Dudu Georgescu și Anghel Iordănescu. În primul 11 aliniat de Ștefan Kovacs mai figurau și alți jucători uriași, precum Florin Cheran, Vasile Iordache, Alexandru Sătmăreanu sau Ștefan Sameș.

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”!...
Digisport.ro
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Dincolo, la turci, semnalăm prezența lui Senol Guneș și a marelui Fatih Terim. ”În echipa lor am găsit două nume extrem de importante. În poartă era Senol Gunes, care a fost selecționerul naționalei Turciei, iar funda stânga era celebrul Fatih Terim, împăratul, cum îi spun turcii, cel care a contribuit și el substanțial la revigorarea fotbalului turc.

A făcut-o în primul rând prin cooptarea lui Gică Hagi acolo și apoi a tuturor celorlalți fotbaliști români. Așadar, la două săptămâni după cutremur le-am mai dat noi un cutremur, le-am dat un 4-0 și aceea este cea mai mare victorie”, a punctat Vochin.

“Nu pot controla vocile din mine și frica asta nenorocită!” Mărturie tulburătoare a...
Fanatik
“Nu pot controla vocile din mine și frica asta nenorocită!” Mărturie tulburătoare a jucătoarei care a fost pe locul 2 mondial
Ofertă pentru „salvarea” lui Tavi Popescu! Impresarul promite o sumă impresionantă: „10 milioane...
Fanatik
Ofertă pentru „salvarea” lui Tavi Popescu! Impresarul promite o sumă impresionantă: „10 milioane de euro”
S-a anunțat data pentru El Clasico! Când se vor întâlni Barcelona și Real...
Fanatik
S-a anunțat data pentru El Clasico! Când se vor întâlni Barcelona și Real Madrid pe Camp Nou
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
