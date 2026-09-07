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Ultimele partide de tenis au arătat că Novak Djokovic nu este în cea mai bună formă fizică. Având în vedere această situație problematică de pe teren un cunoscut fost tenismen a făcut o afirmație șocantă despre sportiv.

Cu ce necazuri se confruntă Novak Djokovic

Novak Djokovic (39 ani) continuă să joace și să atingă performanțe în tenis, cariera sa fiind una foarte frumoasă. Tenismenul are pe care l-a trăit înainte de a deveni cunoscut în sport. A discutat despre acest subiect sensibil într-un documentar intitulat Lupul iarna.

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Reclamele la această producție au ajuns chiar și pe Times Square, iar la vederea acestora. Pelicula care este difuzată pe Prime Video nu vorbește, însă, despre problemele medicale. În ultima perioadă acestea s-au înrăutățit, sportivul având episoade de epuizare și vărsături în timpul unor meci.

Până acum nu a dezvăluit public un diagnostic precis pentru situația cu care se confruntă, dar oamenii își dau cu părerea. Un fost jucător de tenis și-a expus punctul de vedere într-un podcast. John Isner, fost număr 8 mondial, consideră că sârbul are o anumită afecțiune cronică, dar nu a dat prea multe detalii în acest sens.

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„Aceasta nu este cea mai bună versiune a lui Novak, știm asta. La 39 de ani, nu ne putem aștepta să fie la fel de bun ca în anii trecuți. Dar mie mi se pare că se confruntă cu o boală acută de care nu reușește să scape cu totul. În opinia mea, este mai degrabă vorba despre o boală cu care se confruntă, decât despre faptul că ar fi complet terminat la 39 de ani.

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Nimeni nu știe cu ce se confruntă”, a spus fostul sportiv despre Novak Djokovic, în podcastul , de pe YouTube. Mai mult decât atât, a dorit să puncteze faptul că tenismenul poate ajunge departe în cadrul turneelor dacă trece peste această problemă medicală care se pare că nu-i dă pace.

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Novak Djokovic și situația legată de sănătatea sa

„Dacă va reuși cumva să treacă peste asta și să-și recapete sănătatea la 100%, atunci cred că îl vom vedea ajungând relativ departe în turneele de Grand Slam de acum încolo dacă va dori în continuare să joace în aceste turnee importante. Deocamdată, această boală îl pune la pământ”, a completat John Isner.

Novak Djokovic, care a câștigat un număr record de 24 de titluri de Grand Slam la simplu, este conștient că nu a dat totul la US Open 2026. Veteranul tenisului a pierdut în primul tur, după ce s-a confruntat cu diverse probleme fizice pe parcursul meciului de cinci seturi, care a durat 4 ore și 36 de minute. A recunoscut că nu s-a simțit bine.

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La scurtă vreme după ce partida s-a încheiat a transmis că a avut o stare groaznică pe teren. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu s-a putut concentra și a cedat în fața argentinianului Mariano Navone. Din păcate, eliminarea prematură a venit la doar două săptămâni după ce a pierdut la Cincinnati Open 2026.

La momentul respectiv a avut probleme similare de sănătate, care s-au manifestat în meciul din turul al doilea împotriva unui alt argentinian, Thiago Agustín Tirante. Cu toate acestea, Novak Djokovic nu a vorbit deloc cu fanii despre situația sa medicală. În schimb, se știe că are o intoleranță la gluten. În trecut a descris și probleme respiratorii, alergii și simptome asemănătoare astmului.

”Nu am vrut să abandonez în setul al patrulea sau al cincilea”

„Cred că a fost evident că m-am simțit îngrozitor pe teren. Este ceva cu care, din păcate, mă confrunt aproape la fiecare meci în acest an. Vomit, mi se face rău, există o problemă serioasă. Apoi tot corpul începe practic să cedeze, apar crampele și durerile. La final, spatele meu a spus stop, la fel și umărul, iar eu nu am mai putut închide meciul.

Da, m-am gândit (să se retragă). Dar apoi am câștigat un set și încă unul și mi-am spus: «Poate există o șansă». Nu am vrut să abandonez în setul al patrulea sau al cincilea. Am vrut să termin meciul. Încerc să înțeleg ce se întâmplă și cât de departe pot merge în felul acesta”, a explicat Novak Djokovic, conform .