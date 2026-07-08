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Aceasta este faza care putea să rescrie Egipt – Argentina. Specialiștii în arbitraj, reacție vehementă: oamenii lui Salah au fost dezavantajați clar

Continuă controversele după Egipt - Argentina 2-3 din optimile CM 2026. Specialiștii și-au dat cu părerea despre golul nord-africanilor anulat de VAR în minutul 58.
Mihai Dragomir
08.07.2026 | 09:21
Aceasta este faza care putea sa rescrie Egipt Argentina Specialistii in arbitraj reactie vehementa oamenii lui Salah au fost dezavantajati clar
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Specialiștii au luat foc după faza care a decis meciul Egipt - Argentina 2-3 din optimile CM 2026. Foto: Hepta.
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Argentina s-a calificat în sferturile CM 2026 învingând Egiptul cu 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2. Meciul a fost marcat însă de controverse legate de arbitraj. Specialiștii din străinătate și-au dat cu părerea despre reușita lui Mostafa Ziko în minutul 58, anulată de VAR.

Verdictul specialiștilor despre arbitrajul de la Egipt – Argentina 2-3

Argentina a eliminat Egiptul în optimile CM 2026 după 3-2. Nord-africanii au condus, au avut un gol anulat și s-au văzut egalați și chiar învinși pe final, fiind scandalizați după fluierul final de maniera de arbitraj. Experții din străinătate au analizat deciziile luate de brigada condusă de Francois Letexier, considerând că „centralul” francez și colegii săi nu au luat cele mai înțelepte decizii.

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Prima fază discutată, care a fost cea mai „fierbinte”, a fost reușita egiptenilor din minutul 58, semnată de Mostafa Ziko și anulată de VAR. „Este o călcare foarte minoră (n.r. –  la Lisandro Martinez), care, conform filosofiei VAR, nu ar fi trebuit niciodată să fie subiect de revizuire, ci să rămână o decizie a arbitrului pe teren. Încă din faza eliminatorie vedem un VAR foarte intruziv. Indiferent dacă ne place sau nu, va trebui să ne obișnuim. Marea problemă este că regulile jocului au fost întotdeauna universale, adică aceleași în întreaga lume. De când a fost introdus VAR, acest instrument este folosit fără un criteriu unitar, motiv pentru care jucătorii și fanii ajung să fie confuzi de utilizarea sa diferită în diverse competiții”, a declarat Iturralde Gonzalez, fostul arbitru internațional spaniol, pentru AS.

Spaniolii consideră că golul Egiptului trebuia validat

Experții de la Marca au subliniat aceeași idee, anume că reușita Egiptului trebuia să fie validată. „Aceste faze nu au o influență suficientă asupra golului. La o fază în care jucătorul traversează tot terenul, să mergi atât de mult înapoi și să fluieri fault pentru un călcat pe picior analizat cu încetinitorul nu este ceva proporțional.

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Nu este o greșeală evidentă, clară sau manifestă. Dacă ar fi fluierat în acel moment, era fault, dar din momentul în care arbitrul a lăsat jocul să continue, nu are sens să revii asupra fazei”, a spus și Alfonso Pérez Burrull, specialistul celor de la Marca.

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Egipt a depus plângere după arbitrajul de la meciul cu Argentina

Egiptul nu se lasă după eșecul suferit contra Argentinei în optimile CM 2026. Aceștia au depus o plângere împotriva arbitrajului de la partida contra sud-americanilor. Mai exact, Salah & Co. solicită deschiderea unei anchete în urma mai multor decizii pe care le consideră nedrepte:

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  • Golul anulat lui Mostafa Ziko (min. 58) din cauza unui fault comis de Marwan Attia la începutul contraatacului.
  • Un fault asupra lui Mohamed Salah, care nu a fost revizuit de VAR, la începutul fazei care a dus la al treilea gol al lui Enzo Fernandez.

De asemenea, Egipt solicită suspendarea lui Francois Letexier și a asistenților săi pentru restul competiției. Arbitrul a primit o „ploaie” de injurii pe rețelele sociale după meci, dezactivându-și secțiunea de comentarii de pe platforma Instagram.

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