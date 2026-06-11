Aceasta este regiunea în care zeci de mii de copii sunt numiți Lionel, Ronaldo, Neymar sau Kylian. Cel mai tare nume este „Griezmann Mbappe”

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Nu este un secret că în America de Sud oamenii sunt înnebuniți după fotbal, iar acea zonă a dat lumii cele mai mari talente în „sportul rege”. Campionatele Mondiale au o însemnătate aparte în această regiune, iar după turneul final din Qatar numele Lionel a devenit unul dintre cele mai populare.

America de Sud este plină de copii cu numele Messi, Ronaldo și Neymar

Atunci când ne gândim la fotbal spectaculos, pasional, ne gândim automat la America de Sud. Această regiune a lumii a oferit de-a lungul timpului fotbaliști coloși, care au făcut magie pe teren. Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Neymar Junior, Pele sau Garrincha sunt doar câțiva dintre cei care au scris istorie pe gazon.

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Această influență a ajuns chiar și la Oficiul de Stare Civilă, unde mii de părinți au ales să-și numească micuții după numele marilor staruri. Astfel, în Ecuador predomină nume precum Neymar, Kylian, Lionel sau Ronaldo. Nu mai puțin de 3.847 de copii poartă numele superstarului brazilian, aflat la ultimul turneu final, iar între 2018 și 2026, 2.800 de nou-născuți au primit numele Kylian.

De asemenea, aici avem și 1.549 de copii cu numele Lionel, 38 fiind numiți chiar Messi. Ronaldo este și el destul de popular, cu 1.006 alegeri, în timp ce 178 de copii au fost numiți Cristiano. Numele vedetelor locale fac și ele furori, iar 1.693 de părinți și-au numit copiii

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Lionel, al doilea cel mai popular nume în Argentina după Campionatul Mondial din Qatar. „Diego” a pierdut teren

În 2022, după o secetă de 36 de ani, Argentina a reușit să cucerească din nou Cupa Mondială, cu Lionel Messi ca lider în teren. Astfel, micuțul argentinian născut la Rosario a reușit să-și completeze cariera și să aducă din nou bucurie în sufletele compatrioților săi.

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Imediat după performanța din Qatar, numele Lionel a devenit al doilea cel mai popular din țară. Acum se află în scădere, fiind clasat pe locul 9. Diego a început ușor-ușor să piardă teren, iar numele uriașului fotbalist argentinian, nu a mai prins top 20 de peste un deceniu.

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Neymar este rege în Brazilia

Deși naționala Selecao a dat lumii sute de fotbaliști uriași, ultimul mare superstar a fost Neymar Junior. Chiar dacă ulterior au apărut fotbaliști precum Vinicius Junior sau Raphinha, aceștia nu se ridică la nivelul pe care fostul atacant de la FC Barcelona și PSG îl avea în timpul apogeului carierei sale.

Tocmai de aceea, conform recensământului din 2022, nu mai puțin de 2.443 de copii au fost numiți după magicianul brazilian. Aici, cel mai folosit prenume este Vinicius, folosit de aproximativ 392.000 de ori, însă acesta este unul comun în Brazilia și nu este un trend lansat de starul lui Real Madrid.

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Cel mai tare nume a apărut înainte de Campionatul Mondial din Qatar. Griezmann Mbappe a făcut furori în studiouri

În Chile, înaintea Campionatului Mondial din 2022, organizat în Qatar, familia Chambi a devenit celebră datorită celui mai nou membru al său. Toate studiourile de televiziune locale și-au dorit să stea de vorbă cu părinții micuțului Griezmann Mbappe, inspirat după doi dintre cei mai importanți fotbaliști ai Franței de la Cupa Mondială din 2018. Această familie are un istoric impresionant cu astfel de nume, iar printre nepoți îi regăsim și pe Lionel, Neymar Ronaldo sau chiar Andres Iniesta.

„Este posibil ca, în câţiva ani, noi prenume inspirate de vreun jucător vedetă de la această Cupă Mondială să apară în statisticile Registrului Civil”, a menţionat Oficiul de Stare Civilă.