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José Mourinho și Diego Simeone au fost protagoniștii unui schimb de replici după derby-ul dintre Atlético Madrid și Real Madrid. Portughezul a criticat dur arbitrajul după eșecul echipei sale, iar „Cholo” i-a răspuns și i-a transmis că există o limită a respectului care nu trebuie depășită, indiferent de numele antrenorului.

Show total pe Metropolitano! Atletico, victorie în derby-ul cu Real Madrid

Atlético Madrid s-a impus cu 2-1 pe Metropolitano, într-un derby extrem de tensionat. Prima repriză s-a încheiat fără goluri, însă în partea secundă a fost spectacol total. Dean Huijsen a fost eliminat în urma unei faze care a dus și la un penalty pentru Atlético, transformat de Álex Grimaldo. Jonathan David a făcut apoi 2-0, iar Antonio Rüdiger a redus din diferență pe final.

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Arbitrajul lui Miguel Ángel Ortiz Arias a provocat însă numeroase discuții. considerând că jucătorii lui Atlético trebuiau eliminați. La una dintre faze, după intervenția VAR, arbitrul a revenit asupra cartonașului acordat inițial lui Bellingham și l-a avertizat pe Cristian Romero pentru faultul asupra englezului. Tensiunile au continuat inclusiv la pauză, când a izbucnit un conflict în zona tunelului.

José Mourinho a răbufnit după meci: „Imaginile vorbesc”

José Mourinho a fost extrem de nemulțumit la final. a pus sub semnul întrebării mai multe decizii ale brigăzii de arbitri, dar și alegerea lui Ortiz Arias pentru un derby de asemenea anvergură. Portughezul a insistat asupra fazelor în care jucătorii lui Atlético ar fi putut primi cartonașul roșu și a criticat modul în care a fost gestionată partida.

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„Îi felicit pe cei din Comisia de Delegări. A fost o alegere foarte bună. Știam de o săptămână cine va arbitra. Un arbitru cu puțină experiență pentru un asemenea meci. Sunt două faze foarte clare. Nu vreau să spun mai multe, imaginile vorbesc. În final, noi am rămas în zece. Prefer să mă opresc aici”, a transmis Mourinho după derby.

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Diego Simeone, replică pentru Mourinho. Ce l-a deranjat pe antrenorul lui Atletico

Diego Simeone nu a vrut să intre într-o dispută privind fiecare fază controversată. Tehnicianul lui Atlético a pus accentul pe victoria echipei sale, dar i-a transmis un mesaj direct lui Mourinho. Argentinianul a cerut respect pentru arbitri și pentru colegii de breaslă și a avertizat că statutul unui antrenor nu îi permite să depășească această limită.

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„Respectăm opiniile celorlalți. Suntem într-o poziție privilegiată, în care cu toții suntem foarte expuși, indiferent de nume, fie că vorbim despre Simeone, Mourinho, Flick sau Pellegrini. Trebuie să avem grijă la ceea ce spunem și să știm să-i respectăm pe ceilalți. Cu toții pierdem. Dar atunci când cineva depășește limita respectului, devine periculos. Indiferent dacă te cheamă Mourinho, Flick sau Simeone, nu este permis orice. Această limită nu trebuie depășită niciodată”, a declarat Diego Simeone.