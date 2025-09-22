Aceasta poate fi șansa lui Radu Drăgușin! Fundașul lui Tottenham este dorit de Real Madrid

Radu Drăgușin poate avea șansa vieții sale la Tottenham! După ce Atletico Madrid și-a arătat interesul pentru Romero, Real Madrid este gata să vină cu o ofertă pentru celălalt fundaș central al londonezilor.

Real Madrid, cu ochii pe Micky van de Ven. Radu Drăgușin ar putea avea șansa vieții

Radu Drăgușin a jucat destule meciuri pentru Tottenham în sezonul trecut, după ce a reușit să profite de accidentările celor doi titulari din apărarea lui Spurs: Christian Romero și Micky van de Ven. După ce a lipsit aproape un an din cauza accidentării la genunchi, revenirea lui Drăgușin în echipa londoneză va fi foarte dificilă, având în vedere că deținătoarea trofeului Europa League și-a schimbat și antrenorul.

Dacă cei doi fundași centrali titulari vor rămâne la echipă, este foarte greu de crezut că Radu Drăgușin se va mai putea impune ca titular, însă șansa sa poate fi reprezentată de transferul lor în La Liga. Real Madrid și-ar fi exprimat recent interesul pentru stoperul olandez.

Conform spaniolilor de la , citați de Transfer News Live, Real Madrid și-ar dori să îl transfere pe Micky van de Ven într-o viitoare fereastră de transferuri, iar britancii l-ar estima pe fotbalist la o sumă de 80.000.000 de euro

🚨 Real Madrid are interested in Tottenham Hotspur defender Micky van de Ven. Spurs value the Dutchman at around £70M+. (Source: Fichajes) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)

Radu Drăgușin trage tare pentru revenire

Accidentat în luna februarie, Radu Drăgușin a traversat câteva luni foarte dificile. Stoperul internațional român și-a rupt ligamentul încrucișat anterior într-o partidă de pe tabloul principal din UEFA Europa League.

Tânărul fundaș central a fost supus unei intervenții chirurgicale și a început pregăirea pentru o revenire în forță. oficialii lui Spurs nu vor să forțeze genunchiul lui Radu Drăgușin și nu se grăbesc să-l readucă pe gazon, drept urmare,